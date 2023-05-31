В ДТП в Ласнамяэ пострадал мотоциклист

В 17:24 произошло ДТП в Валгамаа в волости Валга в деревне Яаникезе, где 64-летний мужчина на автобусе Iveco не держал необходимую дистанцию и врезался сзади в совершавший поворот налево автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 66-летняя женщина. Пассажирку Toyota, 23-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 21:19 произошло ДТП в Таллинне на Линнамяэ теэ, где 37-летний мужчина на мотоцикле Honda врезался на перекрестке в совершавший перед ним разворот автомобиль Ford Mondeo, которым управляла 27-летняя женщина. Более точные обстоятельства ДТП выясняются. Мотоциклиста доставили в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.