Лаури Ляэнеметс: повышение минимальной зарплаты - это вопрос человеческого достоинства

Согласно заключенной между Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральной организацией работодателей Эстонии договоренности, минимальная зарплата в Эстонии повысится до 1 100 евро за следующие четыре года. Лидер социал-демократов напомнил, что именно социал-демократы выступали за то, чтобы минимальная зарплата в Эстонии выросла до европейского уровня.



„Это соглашение поддерживает нашу экономику, но у повышения минимальной зарплаты есть вдобавок и общественное значение – это в первую очередь вопрос человеческого достоинства. Поднимая минимальную зарплату, мы подаем сигнал, что каждая работа, которую мы считаем важной для общества, ценна, и за нее нужно получать достойную плату. Мы поставили четкую цель – оставить бедность среди работающих людей в прошлом“, – сказал Ляэнеметс.



По словам лидера партии, указанное по инициативе социал-демократов в коалиционном договоре поднятие минимальной зарплаты – это единственное условие, при котором правительство могло предпринять нашумевшие в обществе налоговые изменения. „Сегодняшняя договоренность о поднятии минимальной зарплаты означает, что люди с низкой зарплатой выиграют гораздо больше, чем налоговые изменения у них заберут“, – добавил Ляэнеметс.



Председатель партии поблагодарил профсоюзы и работодателей. „Социал-демократы крайне благодарны, что договоренность о поднятии минимальной зарплаты была достигнута в ходе важных и тщательных переговоров, и был достигнут результат, который позитивно повлияет на доходы многих семей Эстонии“, – сказал Ляэнеметс.



Поднятие минимальной зарплаты значительно уменьшит бедность среди работающих людей, региональное и гендерное неравенство доходов, а также направит экономику в сторону производства с большей добавочной стоимостью и достойно оплачиваемого труда. От поднятия минимальной зарплаты выиграет каждый четвертый работник в сфере торговли, сфере общественного питания, строительстве, транспорте, гостиничном хозяйстве и сельском хозяйстве. Среди получателей минимальной зарплаты большинство – женщины: в секторе здравоохранения, в секторе обслуживания и в некоммерческих организациях.