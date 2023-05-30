30.05.2023, 19:59
ФОТО | Интенсивное движение судов в Таллиннском заливе создает неприглядную картину(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
При хорошей погоде в штиль над Таллиннским заливом можно увидеть радугу из дыма.
Небо над Таллиннским заливом никогда не бывает безоблачным. Если на небе нет естественных облаков, созданных самой погодой, то небо заполнено клубами дыма из-за активного движения судов.
В солнечный день можно увидеть полосы дыма от кораблей на горизонте - насколько хватает глаз. По словам рыбаков, промышляющих на берегу, это обычное явление