ГАЛЕРЕЯ | Войдет в историю: в Эстонию прибудут более 30 кораблей НАТО

„Эти учения Baltops войдут в историю, поскольку до сих пор Эстония никогда не принимала такого количества кораблей НАТО, – отметил командующий военно-морскими силами (ВМС) Эстонии коммодор Юри Саська. – Учения Baltops 23 демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах“.

В этом году в маневрах представлены союзники из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. Самый крупный корабль из состава участников – флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20).

Первые корабли союзников уже достигли Таллинна. В гавани Беккери-Меэрузе пришвартовался корвет ВМС Франции Commandant Blaison (F793), а у стенки Ванадасадам стоит десантный корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Albion (L14).

Во время учений корабли будут швартоваться в Таллинне в Минной гавани, гаванях Ванасадам, Хундипеа, Беккери-Меэрузе, а также в порту Мууга.

ВМС Эстонии готовили эти учения вместе с союзниками и местными партнерами около трех лет. „Хочу поблагодарить всех, кто пошел к нам навстречу и оказал поддержку. Выражаю особую благодарность Tallinna Sadam за сотрудничество и проявленную гибкость“, – сказал командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саська.

Корабли выйдут в море 4 июня, первые совместные занятия в эстонской акватории пройдут 5 июня.

Ежегодные международные учения Baltops проводятся с 1972 года. Они демонстрируют усилия НАТО по сохранению мира и безопасности в регионе. Маневры проводятся с целью улучшения гибкости стран-участниц в проведении сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря. За организацию учений отвечает 6-й флот ВМС США.