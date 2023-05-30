Профсоюзы и работодатели договорились о повышении минимальной зарплаты

В соглашении доброй воли установлено, что минимальная заработная плата будет повышаться поэтапно: в 2024 году она составит 42,5%, в 2025 году – 45%, в 2026 году – 47,5%, а в 2027 году 50% от средней заработной платы.

По словам министра экономики и информационных технологий Тийта Риисало, важно, что соглашение о постепенном повышении минимальной заработной платы достигнуто в сотрудничестве между социальными партнерами рынка труда. „Я рад, что социальные партнеры достигли компромисса по темпам повышения минимальной заработной платы. Они смогли договориться и об условиях, что позволяет предположить, что такой темп роста будет посильным для работодателей и в большей степени поможет работникам с низкими доходами, а также будет способствовать сокращению разрыва в оплате труда, поскольку минимальная заработная плата начнет расти быстрее, чем средняя“, - сказал министр.

Председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Яан Хендрик Тоомель выразил удовлетворение содержанием рамочного соглашения, поскольку оно обещает, что в следующем году минимальная заработная плата повысится чуть больше, чем обычно. Это крайне важно в ситуации, когда будущие налоговые изменения смогут оказать негативное влияние на уровень жизни людей с низкими доходами. „Точная цифра минимальной заработной платы станет ясна в ходе переговоров осенью, но сегодняшнее соглашение дает четкий ориентир для ее изменения на несколько лет вперед“, - добавил Тоомель.