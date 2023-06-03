ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Есть ли какие-то препятствия для летней работы несовершеннолетних?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Силва.

В общем случае с несовершеннолетним подписывается трудовой договор. О подписании других договоров (договор подряда и договор поручения) может идти речь только тогда, когда несовершеннолетний в какой-то сфере уже является специалистом, который оказывает услугу самостоятельно (например, играет на музыкальном инструменте, занимается рукоделием и т.п.).

В случае трудового договора трудовые отношения несовершеннолетних регулирует Закон о трудовом договоре (TLS).

Детям 7-12 лет разрешена лишь легкая работа в сфере культуры, искусства, спорта или рекламы. К примеру, 7-12 летний актер может участвовать в театральных постановках, играть в радио- или телерекламе. 13-14-летний несовершеннолетний или 15-16-летний несовершеннолетний, обязанный посещать школу (то есть лица младше 17 лет, у которых нет основного образования) могут делать легкую работу, где рабочие обязанности простые и не требуют большой физической или психической нагрузки.

Подходит работа, которая не превышает физические или психические возможности несовершеннолетнего, не угрожает его здоровью или нравственности, не содержит опасности, которую несовершеннолетний не способен заметить или предотвратить.

Виды работ, которые могут выполнять молодые люди: сельскохозяйственные работы (прополка, поливка, сбор фруктов и ягод); подсобные работы на предприятиях торговли или в сфере услуг; подсобные работы на предприятиях в сфере питания и размещения; другие работы, которые не угрожают нравственности, не требуют больших усилий, например изготовление сувениров, упаковка в бумагу, приведение в порядок документов и т. п.

Подходит работа, которая не превышает физические или психические возможности несовершеннолетнего, не угрожает его здоровью или нравственности, не содержит опасности, которую несовершеннолетний не способен заметить или предотвратить.

Предварительно следует провести также анализ рисков рабочей среды, в ходе которого надо учесть риски для несовершеннолетних, к примеру, их неопытность и вытекающую из этого неспособность распознать опасность.