ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Есть ли какие-то препятствия для летней работы несовершеннолетних?
„Скоро начинаются каникулы, и многие школьники хотели бы летом временно поработать. Пожалуйста, объясните, как можно нанимать на работу учащихся. Требуется ли разрешение родителя? С какого возраста ребенок может работать так, чтобы у него были и материальная ответственность, к примеру продавать овощи“, - спрашивает читатель Maaleht.
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Силва.
В общем случае с несовершеннолетним подписывается трудовой договор. О подписании других договоров (договор подряда и договор поручения) может идти речь только тогда, когда несовершеннолетний в какой-то сфере уже является специалистом, который оказывает услугу самостоятельно (например, играет на музыкальном инструменте, занимается рукоделием и т.п.).
В случае трудового договора трудовые отношения несовершеннолетних регулирует Закон о трудовом договоре (TLS).
Детям 7-12 лет разрешена лишь легкая работа в сфере культуры, искусства, спорта или рекламы. К примеру, 7-12 летний актер может участвовать в театральных постановках, играть в радио- или телерекламе. 13-14-летний несовершеннолетний или 15-16-летний несовершеннолетний, обязанный посещать школу (то есть лица младше 17 лет, у которых нет основного образования) могут делать легкую работу, где рабочие обязанности простые и не требуют большой физической или психической нагрузки.
Подходит работа, которая не превышает физические или психические возможности несовершеннолетнего, не угрожает его здоровью или нравственности, не содержит опасности, которую несовершеннолетний не способен заметить или предотвратить.
Виды работ, которые могут выполнять молодые люди: сельскохозяйственные работы (прополка, поливка, сбор фруктов и ягод); подсобные работы на предприятиях торговли или в сфере услуг; подсобные работы на предприятиях в сфере питания и размещения; другие работы, которые не угрожают нравственности, не требуют больших усилий, например изготовление сувениров, упаковка в бумагу, приведение в порядок документов и т. п.
Подходит работа, которая не превышает физические или психические возможности несовершеннолетнего, не угрожает его здоровью или нравственности, не содержит опасности, которую несовершеннолетний не способен заметить или предотвратить.
Предварительно следует провести также анализ рисков рабочей среды, в ходе которого надо учесть риски для несовершеннолетних, к примеру, их неопытность и вытекающую из этого неспособность распознать опасность.
Работать в сфере продаж несовершеннолетний может с 15 лет. Согласно закону, несовершеннолетний имеет ограниченную дееспособность. Дееспособность означает способность самостоятельно заключать сделки, имеющие правовые последствия.
С согласия законного представителя несовершеннолетнего дееспособность лица, которому исполнилось 15 лет, может быть расширена. Но независимо от того, что совершение мелких денежных сделок при согласии законного представителя возможно, в целом за собранные деньги отвечает всё-таки взрослый.
Несовершеннолетним запрещена работа в местах, где есть опасность падения с высоты, опасность обрушения при работах по сносу и т. п. Дети, не достигшие возраста 16-ти лет, не могут поднимать предметы весом более 5 кг. Причем эти предметы весом до 5 кг разрешено поднимать в случае, если их поднимают не выше груди.
Для подписания трудового договора с несовершеннолетним работником нужно согласие его законного представителя. Работу ребенка 7-12 лет нужно зарегистрировать за 10 дней до начала работы, а в случае работников в возрасте 13-17 лет — не позже момента, когда несовершеннолетний приступает к работе.
К тому же работодатель должен в среде самообслуживания Инспекции труда ввести данные, касающиеся работающего у него по трудовому договору ребенка 7-12 лет. Это
согласие законного представителя несовершеннолетнего;
условия труда несовершеннолетнего (в т.ч. место работы, рабочее время, рабочие обязанности);
данные по обязанности посещать школу.
Рекомендуется также указать контактное лицо, с которым при необходимости мог бы связаться инспектор — это сделает процедуру более гладкой.