ФОТО | Что это было? На пляже можно было наблюдать опасное природное явление

Сегодня в 12:50 в Пярнуском заливе можно было видеть водяной смерч.

По словам синоптика Тайми Пальяк, речь идет об опасном явлении, способном разрушить здания. Тем не менее, по ее оценке, в ближайшее время и такого не повторится, поскольку благоприятные условия для возникновения смерча закончились.

Дело в том, что водяной смерч чаще возникает в теплых и влажных условиях. Кроме того, его формированию способствует ложбина низкого давления.

Водяной смерч по сути представляет собой торнадо над водой. В Эстонии это явление можно наблюдать ежегодно, преимущественно на западном побережье островов, но и в проливе Вяйнамере, а также Рижском и Финском заливах. Сезон водяных смерчей приходится на август и сентябрь, когда вода еще теплая, но уже прибыли достаточно холодные воздушные массы. Иногда может возникнуть серия смерчей: либо несколько смерчей одновременно, либо несколько смерчей друг за другом.

Насколько известно, в последний раз водяной смерч в Эстонии наблюдали прошлым летом.

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