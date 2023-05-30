Госсуд: для управления более быстрыми и мощными электрическими средствами передвижения нужны права

Дошедший до суда спор начался с того, что 2 октября прошлого года мужчина ехал по Таллинну на транспортном средстве Ultron, двигавшемся при помощи электричества и внешне напоминающем самокат, с заводской скоростью 95 км/ч и двигателем мощностью 6 киловатт. Скорость транспортного средства на тот момент составляла примерно 40-50 км/ч. Водитель не имел права на управление моторно-транспортным средством. Также его транспортное средство не было зарегистрировано, в связи с чем полиция назначила штраф в размере 500 евро.

Уездный суд аннулировал штраф, в отличие от полиции, посчитав, что речь не идет о мотоцикле. По мнению суда первой инстанции, Ultron является не моторно-транспортным средством, а не соответствующим требованиям, то есть запрещенным к движению, легким транспортным средством.

Тем не менее, сегодня коллегия по уголовным делам Государственного суда отменила решение уездного суда и привела в исполнение наказание, вынесенное полицией. Коллегия пояснила, что Ultron — это моторно-транспортное средство, для управления которым требуются водительские права.

В соответствии с законом под моторно-транспортными средствами понимаются все устройства, которые двигаются при помощи двигателя, имеют заводскую скорость выше 6 км/ч и предназначены для движения по дороге или фактически использовались для этой цели. В порядке исключения к моторно-транспортным средствам не относятся оборудованные двигателем транспортные средства, предназначенные для применения лицами с ограниченными возможностями передвижения, а также велосипеды, минимопеды, легкие персональные средства передвижения, роботизированные средства передвижения, вездеходы и трамваи. При этом транспортное средство, заводская скорость которого превышает 25 км/ч или двигатель которого имеет мощность более одного киловатта, не может считаться легким персональным средством передвижения. Ограничение мощности не распространяется только на гироскутеры.