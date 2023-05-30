Любовь Соболь об атаке дронов на Москву: Путин, прекрати войну и уйди. Ты всех задолбал!

„Масштабная атака беспилотников с утра — это следствие развязанной Путиным войны. Ничего бы из этого не было, если бы бункерный дед не захотел стать Сталиным, объявив целую страну ничтожной. Россияне могут жить в мире и быть мирной гражданской нацией, настроенной на созидание, а не разрушение, на счастье, а не на слезы потерь. Но пока Путин и чекисты-нелюди у власти, в нашем народе будут выкручивать страх, ненависть, злость, обиду и презрение к другим, а не добро и любовь к ближнему“, — продолжила соратница Алексея Навального.