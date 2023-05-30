ФОТО и ВИДЕО | Москву атаковали беспилотники. Они попали в жилые дома
Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
„Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию“, — написал мэр в социальных сетях.
„В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры“, - сообщил Собянин.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома, передает Медуза.
Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.
Экстренные службы также приехали к одному из домов на Ленинском проспекте, в который, предположительно, тоже попал дрон. 112 сообщает, что в результате падения беспилотника на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется. Движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто, сообщил департамент транспорта Москвы.
Телеграм-канал Baza утверждает, что „более десяти“ беспилотников были сбиты в Подмосковье, пишет издание „Спектр“.
„Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают“, — говорится в заявлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое цитирует телеграм-канал 112.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская армия утром 29 мая атаковала Киевскую область. По его данным, по региону было выпущено 11 ракет „Искандер-М“ и „Искандер-К“, все они были уничтожены. Власти Киева сообщили о падении как минимум шести обломков ракет в трех районах города.
Это была вторая атака Киевской области за сутки. В ночь на 29 мая украинскую столицу атаковали 59 иранских ударных беспилотников „Shahed“, 58 из которых были сбиты, сообщили в администрации Киева.
Москва обвиняет „киевский режим“
Министерство обороны России в атаке беспилотников на Москву обвинило Украину . „Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве“, — заявили в ведомстве.
По данным Минобороны, город атаковали восемь беспилотников самолетного типа. В ведомстве утверждают, что пять дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С“ в Подмосковье, еще три — были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они „потеряли управление и отклонились от намеченных целей“.
Телеграм-канал Shot со ссылкой на свой источник писал, что Москву атаковали 32 беспилотника: 19 были сбиты в Подмосковье, около десяти упали в черте города, зацепившись за деревья, еще три — попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова в Новой Москве. Телеграм-канал Baza писал, что Москву атаковали около 25 беспилотников.
Подоляк: „Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям“
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show прокомментировал атаку дронов на Москву и Московскую область, сказав: „Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: „А зачем вы нас отправляете [бить] по детям Украины? По Киеву?“.
Подоляк также отметил, что для Украины и украинцев гораздо важнее российские атаки дронов на их территорию, в частности на Киев, который почти ежедневно подвергается ударам. „Все люди, которые считают, что могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать другое суверенное государство абсолютно безнаказанно — после 15 месяцев они не поняли, что 2014-го года у них не будет?“ — передает слова Подоляка „Медуза“.
На прямой вопрос журналиста Александра Плющева, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на Москву и Подмосковье, Подоляк ответил, что „мы с удовольствием смотрим — и прогнозируем увеличение количества атак“. Но, подчеркнул он, „конечно же, прямого отношения не имеем“.
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