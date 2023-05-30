ФОТО и ВИДЕО | Москву атаковали беспилотники. Они попали в жилые дома

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская армия утром 29 мая атаковала Киевскую область. По его данным, по региону было выпущено 11 ракет „Искандер-М“ и „Искандер-К“, все они были уничтожены. Власти Киева сообщили о падении как минимум шести обломков ракет в трех районах города.

„Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают“, — говорится в заявлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое цитирует телеграм-канал 112.

Экстренные службы также приехали к одному из домов на Ленинском проспекте, в который, предположительно, тоже попал дрон. 112 сообщает, что в результате падения беспилотника на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется. Движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто, сообщил департамент транспорта Москвы.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома, передает Медуза .

„В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры“, - сообщил Собянин.

„Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию“, — написал мэр в социальных сетях.

Это была вторая атака Киевской области за сутки. В ночь на 29 мая украинскую столицу атаковали 59 иранских ударных беспилотников „Shahed“, 58 из которых были сбиты, сообщили в администрации Киева.

Москва обвиняет „киевский режим“

Министерство обороны России в атаке беспилотников на Москву обвинило Украину . „Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве“, — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, город атаковали восемь беспилотников самолетного типа. В ведомстве утверждают, что пять дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С“ в Подмосковье, еще три — были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они „потеряли управление и отклонились от намеченных целей“.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на свой источник писал, что Москву атаковали 32 беспилотника: 19 были сбиты в Подмосковье, около десяти упали в черте города, зацепившись за деревья, еще три — попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова в Новой Москве. Телеграм-канал Baza писал, что Москву атаковали около 25 беспилотников.

Подоляк: „Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям“

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show прокомментировал атаку дронов на Москву и Московскую область, сказав: „Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: „А зачем вы нас отправляете [бить] по детям Украины? По Киеву?“.

Подоляк также отметил, что для Украины и украинцев гораздо важнее российские атаки дронов на их территорию, в частности на Киев, который почти ежедневно подвергается ударам. „Все люди, которые считают, что могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать другое суверенное государство абсолютно безнаказанно — после 15 месяцев они не поняли, что 2014-го года у них не будет?“ — передает слова Подоляка „Медуза“.

На прямой вопрос журналиста Александра Плющева, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на Москву и Подмосковье, Подоляк ответил, что „мы с удовольствием смотрим — и прогнозируем увеличение количества атак“. Но, подчеркнул он, „конечно же, прямого отношения не имеем“.

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