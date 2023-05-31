Когда можно ожидать прекращения роста процентных ставок? Отвечает эксперт
Несмотря на высокую инфляцию, агрессивное повышение процентных ставок центральными банками и низкий уровень заказов в глобальном производственном секторе, экономики США и еврозоны продолжают демонстрировать положительные результаты и относительно успешно маневрировать в явно неопределенных экономических условиях, пишет Симона Стрижевска, экономист CBL Asset Management, дочерней компании Citadele.
Экономический рост США по-прежнему обусловлен в первую очередь неослабевающим частным потреблением. При этом динамика расходов домохозяйств в еврозоне слабее, но экономике валютного союза все же удалось избежать рецессии. Можем ли мы в этих условиях ожидать, что агрессивное повышение процентных ставок прекратится?
Каков результат повышения ставок?
Быстрый рост стоимости кредитов привел к ожидаемым центральными банками последствиям. Банковское кредитование и корпоративное заимствование на рынках капитала в настоящее время неуклонно замедляются. Ситуация с повышением процентных ставок выявила проблемы с ликвидностью и финансовые проблемы у ряда небольших банков США. Хотя все эти случаи были разрешены быстро и эффективно без системного негативного воздействия на американский и мировой финансовый сектор, банки и заемщики стали в своих решениях осторожнее. Это может оказать сдерживающее воздействие на темпы роста мировой экономики.
Инфляция в США продолжает замедляться, кредитный рынок остывает, а перспективы экономического роста становятся неопределеннее. Аналитики и инвесторы становятся более уверены в том, что после последнего повышения процентной ставки в мае до диапазона 5,0–5,25% Федеральная резервная система США может сделать паузу и начать движение в сторону снижения ставки, которое может произойти уже в этом году. Эта укоренившаяся на рынке точка зрения пока не получила заметной поддержки со стороны ФРС – местный рынок труда США и индикаторы спроса пока остаются слишком сильными.
Может ли Европейский центральный банк в ближайшее время прекратить повышение процентных ставок?
В отличие от США, борьба с инфляцией в еврозоне еще не закончена, поскольку базовая инфляция в регионе остается близкой к историческим максимумам. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохраняет агрессивную позицию, но и в еврозоне марафон повышения процентных ставок приближается к финишу. Традиционно ЕЦБ не дает ориентиров по уровню будущих процентных ставок, но, согласно прогнозам рынка фьючерсов, участники рынка ожидают, что ЕЦБ повысит ставки на 0,25 процентных пункта еще один или два раза, приблизив ставку ЕЦБ к 3,50–3,75%. После чего ЕЦБ может сделать паузу, чтобы оценить влияние уже принятых мер на экономические процессы.
Поскольку рост процентных ставок в еврозоне переходит в завершающую стадию, важным становится вопрос о том, когда можно ожидать нормализации процентных ставок. Хотя верхний предел повышения ставок не за горами, ни участники рынка, ни представители ЕЦБ не ожидают их снижения в этом году. При более низком уровне инфляции процентные ставки ЕЦБ могут начать постепенно снижаться в течение следующих двух лет. Исходя из цен фьючерсов на финансовых рынках, ставка ЕЦБ и трехмесячный Euribor могут стабилизироваться на уровне около 2,5% в течение следующих двух лет, а шестимесячный Euribor может стабилизироваться на уровне около 3,00%. Прогнозы процентных ставок являются динамическими и могут меняться на основе новых данных. Если показатели инфляции будут падать быстрее и/или экономический рост окажется слабее, чем ожидалось, мы, вероятно, увидим более низкие процентные ставки ЕЦБ. И наоборот, если инфляция окажется устойчивой, процентные ставки могут оставаться высокими в течение более длительного периода времени.
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