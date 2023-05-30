В Клинике Тартуского университета случился пожар

Пожар в клинике, расположенной на улице Пуусепа в Тарту, обнаружил охранник, который и вызвал спасателей. Также сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Спасатели прибыли на место в 5:08 и установили, что возгорание произошло в кабинете молекулярной диагностики на втором этаже здания. В 5:34 распространение огня было остановлено, очаг возгорания потушен.

Спасатели также проверили безопасность всей части здания и проветрили помещения. Для обнаружения возможных очагов возгорания были вскрыты потолочные конструкции помещения.

В результате пожара, помимо сгоревшего помещения, от копоти и дыма пострадало соседнее помещение с различным лабораторным оборудованием. По предварительной оценке руководителя спасательных работ, возгорание началось из-за вентиляционного устройства.

Причину пожара дополнительно выяснят инспекторы по надзору за безопасностью Спасательного департамента.

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