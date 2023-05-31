Не менее 150 000 потребителей по-прежнему платят за электроэнергию слишком много

Можно только гадать, чем руководствуются те потребители, которые до сих пор не отказались от универсальной услуги или пользуются общей услугой, не заключив договоры ни с одним продавцом электроэнергии. Наверняка причины разные, но хуже всего, если это объясняется неосведомленностью, неумением или нежеланием что-то изменить.