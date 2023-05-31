31.05.2023, 10:19
Не менее 150 000 потребителей по-прежнему платят за электроэнергию слишком много
ФОТО: | Delfi Meedia
Благодаря оповещению более 100 000 потребителей электроэнергии, заключившие договоры с концерном Eesti Energia, самым большим в Эстонии продавцом электроэнергии, смогли за короткий срок отказаться от универсальной услуги, но 79 000 потребителей продолжают платить больше, чем следует, как и 70 000 потребителей, пользующиеся общей услугой, пишет издание Delfi Ärileht.
Можно только гадать, чем руководствуются те потребители, которые до сих пор не отказались от универсальной услуги или пользуются общей услугой, не заключив договоры ни с одним продавцом электроэнергии. Наверняка причины разные, но хуже всего, если это объясняется неосведомленностью, неумением или нежеланием что-то изменить.