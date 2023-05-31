Экономика
31.05.2023, 10:19

Не менее 150 000 потребителей по-прежнему платят за электроэнергию слишком много

 
Почти 150 000 потребителей слишком много платят за электричество.
Почти 150 000 потребителей слишком много платят за электричество.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Благодаря оповещению более 100 000 потребителей электроэнергии, заключившие договоры с концерном Eesti Energia, самым большим в Эстонии продавцом электроэнергии, смогли за короткий срок отказаться от универсальной услуги, но 79 000 потребителей продолжают платить больше, чем следует, как и 70 000 потребителей, пользующиеся общей услугой, пишет издание Delfi Ärileht.

Можно только гадать, чем руководствуются те потребители, которые до сих пор не отказались от универсальной услуги или пользуются общей услугой, не заключив договоры ни с одним продавцом электроэнергии. Наверняка причины разные, но хуже всего, если это объясняется неосведомленностью, неумением или нежеланием что-то изменить.

Около 79 000 клиентов концерна Eesti Energia, как сообщил пресс-секретарь Маттиас Кайв, продолжают пользоваться универсальной услугой. Примерно 70 000 потребителей не заключили договоры ни с одним продавцом электроэнергии и пользуются общей услугой. В этом случае сетевое предприятие или уполномоченный продавец продает электроэнергию по более высокой цене.

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