ЧП и криминал
30.05.2023, 07:21

Мужчина попал под поезд и погиб на месте

 
Elroni rong
Elroni rong
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В понедельник во второй половине дня в Йыгева погиб мужчина, попавший под поезд Elron.

Вчера, 29 мая, в 17:00 произошла авария на железнодорожном переходе для пешеходов на улице Яама в Йыгева, где 58-летний мужчина попал под поезд Таллинн-Тарту под управлением 52-летнего мужчины.

Как сообщает полиция, пешеход скончался на месте.

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