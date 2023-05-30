30.05.2023, 07:21
Мужчина попал под поезд и погиб на месте
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник во второй половине дня в Йыгева погиб мужчина, попавший под поезд Elron.
Вчера, 29 мая, в 17:00 произошла авария на железнодорожном переходе для пешеходов на улице Яама в Йыгева, где 58-летний мужчина попал под поезд Таллинн-Тарту под управлением 52-летнего мужчины.
Как сообщает полиция, пешеход скончался на месте.
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