Мужчина попал под поезд и погиб на месте

Вчера, 29 мая, в 17:00 произошла авария на железнодорожном переходе для пешеходов на улице Яама в Йыгева, где 58-летний мужчина попал под поезд Таллинн-Тарту под управлением 52-летнего мужчины.

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