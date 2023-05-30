„Предприниматели Ида-Вирумаа не знают, чего вообще можно хотеть“. Нарвскому стартап-инкубатору - три года

„Выделенные деньги мы использовали для дальнейшего оживления, развития и расширения программы развития бизнеса в Ида-Вирумаа. Благодаря поддержке государства в Ида-Вирумаа стало возможным предложить стартапам еще более широкое участие в программе энергичного роста. Ида-Вирумаа ранее был известен как регион крупной промышленности, мы хотим поощрять и поддерживать также малые и средние предприятия, чтобы их количество в регионе росло“, - подчеркивает Индрек Орав, который считает важным упомянуть тот факт, что запуск инкубатора Технополя в Ида-Вирумаа не является краткосрочным проектом.

В 2021 году Министерство финансов и Центр государственной поддержки поддержали восемь проектов, целью которых было возрождение предпринимательства в Ида-Вирумаа. В общей сложности проекты получили поддержку государства почти на 736 000 евро. Среди получателей гранта также был и Технополь (размер поддержки составил порядка 177 000 евро).

„Учитывая экономическую ситуацию несколько лет назад, расширение было для нас совершенно логичным шагом. Бизнес-ландшафт находился на вихре перемен, но это не означало, что возможностей стало меньше, чем раньше. Просто возможности заключаются в разных бизнес-моделях, областях и целевых группах. У людей появилось больше интереса, а также времени заниматься созданием стартап-компаний и воплощением своих идей. Мы создали для них программу, которая их начинания поддерживала“, - рассказал Индрек Орав.

Программа стартап-инкубации Технополя в Ида-Вирумаа была создана в 2020 году. Причина, почему было необходимо запустить ее в Ида-Вирумаа, проста - стартап-предпринимательством занимаются не только в Таллинне и Тарту, но в каждом регионе есть люди с инновационными идеями. Однако не все решаются реализовать свои смелые идеи, так как по-прежнему этим предпринимателям необходима поддержка.

И это именно то, что Технополь может и умеет делать очень хорошо: поддерживать „умные решения“ и инновационные продукты, а также помогать начинающим технологическим компаниям выстраивать бизнес-модели таким образом, чтобы инвесторы готовы были вкладывать свои деньги в их продукты либо решения, а те в свою очередь смогли создавать высокооплачиваемые рабочие места и продавать свою продукцию по всему миру. Так, например, компания CAV Solution, одна из первых выпускников русскоязычной программы инкубации стартап-инкубатора Технополя смогла не только выйти на рынок CША, но и закрыть pre-seed раунд, получив 390 000 евро от инвесторов.

Ольга Курдовская, курирующая как деятельность стартап-инкубатора в Нарве, так и конкурс инноваций „Умный город“ в Кохтла-Ярве, говорит, что Ида-Вирумаа переживает непростые времена. „Одной из целью справедливого перехода является разнообразить экономику, чтобы разбавить промышленные предприятия инновационными. Чтобы не случилось ситуации при которой закрытие завода будет означать крах экономики региона“, - говорит Ольга.

„Помимо поддержки начинающих компаний и помощи им в выходе на рынок, мы также способствовали появлению умных решений в городском пространстве – уже несколько лет сотрудничаем с городом Кохтла-Ярве. Недавно установленные умные пешеходные переходы Bercman — хороший пример того, как можно улучшить качество и безопасность городской среды с помощью инноваций. Мы надеемся, что в будущем к этой инициативе присоединятся и другие города, которым нужны инновационные решения для своего городского пространства“, - сказал Орав.

Орав считает Ида-Вирумаа очень важным регионом как для Технополя, так и для экономики Эстонии в целом. Действующий в Нарве инкубатор уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, и вскоре в сотрудничестве с партнерами Технополь планирует открыть новый инкубатор, ориентированный на сферу мультимедиа и кинопроизводства, уже в Йыхви.

„Наша глобальная цель — поддерживать изменяющее мир технологическое предпринимательство и инновации . Мы верим в идеи предприимчивых людей региона. Эта вера и желание расширить возможности этих людей не имеют „срока годности“. Мы рассматриваем сотрудничество как долгосрочное, и лакмусовой бумажкой нашей деятельности является рост числа жизнеспособных компаний, создающих современные технологии, рабочие места и среду с инновационными решениями. Особенно в контексте „зеленого поворота“, - отметил Индрек Орав.

„К сожалению, менталитет и отношение к инновациям именно в Ида-Вирумаа меняется очень медленно. Наши люди, условно говоря, привыкли ходить на работу на завод, и жизнь продолжает течь в том же ритме, что и много лет назад. Но мир при этом стремительно меняется, и все чаще, у нас на Северо-Востоке, можно встретить молодых людей, да и не только молодых, которые полны стремления и желания придумать прорывные решения, способные избавить людей от ежедневных рутинных дел и не только. Те же самые заводы могут стать более инновационными, хороший пример в этом смысле - „Аквафор“, который планирует к 2025 году построить большой, полностью роботизированный завод по производству систем водоочистки“, - говорит Ольга.

По мнению Ольги Курдовской, проблема состоит и в том, что предприниматели зачастую даже не знают… чего хотеть, особенно, если речь заходит о так называемой „зеленой революции“. Информации, как и различных противоречий очень много. Что подразумевается под „устойчивым развитием“ и почему предприятиям, особенно крупным, стоит обратить на это пристальное внимание? Что такое зеленый аудит предприятия и чем может быть полезен? Какие технологии являются устойчивыми, а какие нет? Готова ли ваша компания к „зеленому переходу“ и во сколько обойдется этот самый переход? И здесь на помощь может прийти и менторская поддержка кластера зеленых технологий, а также различные программы обучения и бесплатные семинары, которые организует Технополь.