29.05.2023, 21:05
Местные жители: На Пальяссааре водители продолжают превышать скорость, в районе полно пьяных
Полиция: у нас все под контролем!
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчерашний день на дорогах Эстонии омрачился гибелью женщины в ДТП на Пальяссааре. В этой истории не последнюю роль сыграл алкоголь. Полиция подтверждает, что работает над тем, чтобы сделать район безопасным.
Горожанин, работающий в фирме, расположенной на улице Пальяссааре, рассказал Delfi о том, что в этом районе автомобили ездят с безумной скоростью. „В выходные на пляже больше нечего делать, кроме как пить. В этом районе нет контроля за движением транспорта, по крайней мере, такое ощущение“. О пьяных в районе также упоминали несколько человек, которые, особенно летом, ходят на пляж Пикакари и занимаются оздоровительными видами спорта в окрестностях.