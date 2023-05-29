Новости Эстонии
29.05.2023, 21:05

Местные жители: На Пальяссааре водители продолжают превышать скорость, в районе полно пьяных

 
Полиция: у нас все под контролем!
Съезжая с дороги, машина скосила два электрических столба. Один из пассажиров погиб на месте.
Съезжая с дороги, машина скосила два электрических столба. Один из пассажиров погиб на месте.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Вчерашний день на дорогах Эстонии омрачился гибелью женщины в ДТП на Пальяссааре. В этой истории не последнюю роль сыграл алкоголь. Полиция подтверждает, что работает над тем, чтобы сделать район безопасным.

Горожанин, работающий в фирме, расположенной на улице Пальяссааре, рассказал Delfi о том, что в этом районе автомобили ездят с безумной скоростью. „В выходные на пляже больше нечего делать, кроме как пить. В этом районе нет контроля за движением транспорта, по крайней мере, такое ощущение“. О пьяных в районе также упоминали несколько человек, которые, особенно летом, ходят на пляж Пикакари и занимаются оздоровительными видами спорта в окрестностях.

Глава службы управления дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сообщил Delfi, что полицейские регулярно контролируют движение в квартале Пальяссааре, в том числе на одноименной улице, и работают над тем, чтобы район был безопасным для всех. „Пальяссааре находится в центре внимания в летний период, когда на пляж приезжает много людей. Если сравнивать его с другими населенными пунктами Таллинна и Харьюмаа, Пальясааре количеством нарушений правил дорожного движения не выделяется“, - сказал он.

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