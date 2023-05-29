Местные жители: На Пальяссааре водители продолжают превышать скорость, в районе полно пьяных

Горожанин, работающий в фирме, расположенной на улице Пальяссааре, рассказал Delfi о том, что в этом районе автомобили ездят с безумной скоростью. „В выходные на пляже больше нечего делать, кроме как пить. В этом районе нет контроля за движением транспорта, по крайней мере, такое ощущение“. О пьяных в районе также упоминали несколько человек, которые, особенно летом, ходят на пляж Пикакари и занимаются оздоровительными видами спорта в окрестностях.