Новости Эстонии
29.05.2023, 18:46

А как же санкции? Сегодня российский самолет пролетел в воздушном пространстве Эстонии

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Новость дополняется
Самолет Nordwind Airlines
Самолет Nordwind Airlines
ФОТО: Ismael Francisco | Scanpix

Сегодня днем, несмотря на действующие санкции, через воздушное пространство Эстонии прошел самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, сообщает Delfi Reisijuht.

По данным Flightradar24, сегодня днем ​​ над воздушным пространством Эстонии пролетел самолет Nordwind Airlines, летевший из Новгорода в Калининград.

Российский самолет прошел через воздушное пространство Эстонии

В феврале 2022 года Евросоюз запретил российским авиакомпаниям всех типов доступ в аэропорты ЕС и полеты над воздушным пространством ЕС. Это означает, что воздушные суда, зарегистрированные в России или в других странах, но переданные в аренду гражданину или юридическому лицу России, не могут приземляться ни в одном из аэропортов ЕС или летать над странами ЕС. Запрет также распространяется на частные самолеты.

Кроме того, ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий авиационной и космической промышленности.

Nordwind Airlines — российская авиакомпания. Головной офис компании находится в Москве. Nordwind Airlines выполняет рейсы в основном между Россией и курортами Средиземного и Индийского океанов.

Reisijuht также обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны и Lennuliiklusteeninduse AS. Новость будет дополнена.

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