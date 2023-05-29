А как же санкции? Сегодня российский самолет пролетел в воздушном пространстве Эстонии

В феврале 2022 года Евросоюз запретил российским авиакомпаниям всех типов доступ в аэропорты ЕС и полеты над воздушным пространством ЕС. Это означает, что воздушные суда, зарегистрированные в России или в других странах, но переданные в аренду гражданину или юридическому лицу России, не могут приземляться ни в одном из аэропортов ЕС или летать над странами ЕС. Запрет также распространяется на частные самолеты.