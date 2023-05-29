А как же санкции? Сегодня российский самолет пролетел в воздушном пространстве Эстонии(1)
Сегодня днем, несмотря на действующие санкции, через воздушное пространство Эстонии прошел самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, сообщает Delfi Reisijuht.
По данным Flightradar24, сегодня днем над воздушным пространством Эстонии пролетел самолет Nordwind Airlines, летевший из Новгорода в Калининград.
В феврале 2022 года Евросоюз запретил российским авиакомпаниям всех типов доступ в аэропорты ЕС и полеты над воздушным пространством ЕС. Это означает, что воздушные суда, зарегистрированные в России или в других странах, но переданные в аренду гражданину или юридическому лицу России, не могут приземляться ни в одном из аэропортов ЕС или летать над странами ЕС. Запрет также распространяется на частные самолеты.
Кроме того, ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий авиационной и космической промышленности.
Nordwind Airlines — российская авиакомпания. Головной офис компании находится в Москве. Nordwind Airlines выполняет рейсы в основном между Россией и курортами Средиземного и Индийского океанов.
Reisijuht также обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны и Lennuliiklusteeninduse AS. Новость будет дополнена.