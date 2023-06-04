Стиральная машина начала протекать через четыре месяца после покупки. Защита прав потребителей приняла решение в пользу клиента

07.11.2022 клиент купил стиральную машину с сушкой Samsung по цене 496 евро в интернет-магазине Bigbox.ee. Примерно через четыре месяца, 09.03.2023, он обнаружил, что стиральная машина протекает во время стирки. Выяснилось, что утечка произошла из-за сломанного уплотнения барабана.

Покупатель сразу отправил электронное письмо в интернет-магазин, где ему посоветовали обратиться в компанию Sevi Kodumasinad OÜ, которая осуществляет гарантийный ремонт бытовой техники Samsung. Покупатель отправил фотографии в ремонтную компанию, после чего получил ответ, что описанная им проблема может возникнуть только из-за неправильного использования стиральной машины, в связи с чем на поломку не распространяется гарантия производителя. Интернет-магазин не предоставил экспертное заключение, а решение было принято на основании отправленных клиентом фотографий. По словам покупателя, представитель службы поддержки не имел полномочий для принятия такого решения.

Покупатель хотел, чтобы его стиральную машину отремонтировали по гарантии. Он добавил, что ему причинили неоправданные неудобства из-за отказа решить проблему. Интернет-магазин больше не связывался с покупателем, а тот хотел вернуть стиральную машину и получить обратно 496 евро.

Комиссия Департамента защиты прав потребителя заявила, что заявление подлежит удовлетворению. А именно, закон предусматривает, что предмет, передаваемый покупателю, должен соответствовать условиям договора, особенно в отношении количества, качества, типа, описания и упаковки. Покупатель потребовал отремонтировать стиральную машину, но продавец отказался. В интернет-магазине уверили, что сбой произошел из-за неправильного использования стиральной машины. „Продавец не осматривал эту стиральную машину. Поэтому непонятно, как он пришел к такому выводу“, - отметили в комиссии.

Налицо несоответствие условиям договора, проявившееся в течение одного года с момента передачи покупателю. „Поэтому в случае несогласия с клиентом продавец был обязан предоставить сертификат соответствия стиральной машины условиям договора. Продавец не исполнил вытекающую из закона обязанность доказать, что с товаром все в порядке“, - пояснили в комиссии. Клиент доказал, что заплатил продавцу 496 евро. Решением комиссии требование покупателя подлежит удовлетворению.