29.05.2023, 17:45
ОНЛАЙН | Isamaa выбирает нового руководителя: кандидаты примут участие в первых дебатах
Прямая трансляция начнется 18.00!
Сегодня кандидаты в председатели партии Isamaa примут участие в первом раунде дебатов, во время которого представят свое видение будущего партии.
10 июня на общем собрании партии Isamaa изберет нового председателя. Перед этим состоятся два раунда дебатов между тремя кандидатами - Урмасом Рейнсалу, Леа Данилсон-Ярг и Тынисом Лукасом, первый из которых состоится сегодня в 18:00.
Вторые дебаты пройдут в среду.
На данный момент 134 члена Isamaa выдвинули на пост председателя кандидатуру Урмаса Рейнсалу. Кроме того, Рейнсалу поддерживает молодежный совет партии.
60 членов Isamaa хотели бы видеть председателем партии Леа Данилсон-Ярг.
140 членов Isamaa на должность председателя Isamaa выдвинули кандидатуру Тыниса Лукаса.