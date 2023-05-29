ОНЛАЙН | Isamaa выбирает нового руководителя: кандидаты примут участие в первых дебатах

10 июня на общем собрании партии Isamaa изберет нового председателя. Перед этим состоятся два раунда дебатов между тремя кандидатами - Урмасом Рейнсалу, Леа Данилсон-Ярг и Тынисом Лукасом, первый из которых состоится сегодня в 18:00.