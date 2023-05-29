Местные власти продают с аукциона порт Мяннику(1)
Волостной район Кяйна продает с аукциона порт Мяннику, расположенный в деревне Орьяку на острове Кассари.
На составляемой общей планировке волости Хийумаа порт Мяннику указан как действующий порт, который не внесен в регистр портов. Поэтому там можно возводить портовые постройки. Для строительства зданий иного назначения необходимо составить детальную планировку, изменяющую общую планировку, и ходатайствовать о сокращении зоны запрета на строительство.
Стартовая цена порта на аукционе составляет 80 000 евро.
„Пятый по величине остров, площадью 19,3 км²“, — можно прочитать на инфотабличках Кассари. На самом же деле острова Кассари больше не существует уже несколько лет, поскольку что в 2015 году остров Кассари был объединен с Хийумаа. Но этого не знают даже местные жители.
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