Местные власти продают с аукциона порт Мяннику

На составляемой общей планировке волости Хийумаа порт Мяннику указан как действующий порт, который не внесен в регистр портов. Поэтому там можно возводить портовые постройки. Для строительства зданий иного назначения необходимо составить детальную планировку, изменяющую общую планировку, и ходатайствовать о сокращении зоны запрета на строительство.



Стартовая цена порта на аукционе составляет 80 000 евро.



„Пятый по величине остров, площадью 19,3 км²“, — можно прочитать на инфотабличках Кассари. На самом же деле острова Кассари больше не существует уже несколько лет, поскольку что в 2015 году остров Кассари был объединен с Хийумаа. Но этого не знают даже местные жители.

ТОП-10 островов Эстонии по величине: 1. Сааремаа 2683,25 км² 2. Хийумаа 1018,49 км² 3. Муху 204,86 км² 4. Вормис 93,34 км² 5. Найссаар 18,93 км² 6. Кихну 17,10 км² 7. Вяйке-Паакри 13,50 км² 8. Суур-Паакри 12,68 км² 9. Рухну 11,87 км² 10. Вилсанди 9,39 км²

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