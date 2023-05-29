Резервист раскритиковал учения „Весенний шторм“. Генерал в отставке Антс Лаанеотс: „Маменькины сынки могут стать рабами россиян“

„Мы приехали на учения 15 мая, у всех хорошее настроение, встретили старых друзей“, — начал резервист (имя редакции известно — ред.). „На следующий день это начало превращаться в трагедию. Днем отрабатывали стрельбу, в девять часов вечера начали заезжать в лес на бронетехнике. Приехали в шесть часов утра, все это без сна и еды. Было бы логично, что когда мы доберемся туда, мы сможем поесть и поспать, вместо этого нас заставили копать окопы“.