Во время круиза на пароме Tallink на выходных могло произойти изнасилование

Прокуратура Швеции также подтвердила изданию, что идет расследование по подозрению в изнасиловании. Подозреваемый находится под стражей в Стокгольме.

Судно Baltic Princess, которое везло туристов в Стокгольм, вышло из порта Турку в пятницу вечером. Как подозреваемый, так и потерпевшая являлись пассажирами.

Предполагаемое изнасилование произошло в первую ночь круиза, 26 мая, когда судно направлялось в Стокгольм.

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