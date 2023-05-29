Сыры из Эстонии по-прежнему популярны и продаются в Санкт-Петербурге

Российские „контрсанкции“ запретили коммерческий ввоз большинства продуктов питания из ЕС, но запрет не распространяется на продукты, которые человек везет для себя. На данный момент российская таможня впускает в РФ до пяти килограмм продуктов на одного человека.

На самом популярном в России портале объявлений – Avito.ru – в разделе „продукты питания“ есть даже отдельный подраздел „товары из Эстонии“, особенно много таких объявлений в Санкт-Петербурге.



Один из продавцов рассказал, что чаще всего клиенты покупают „сыр с девочкой“ и „сыр с мышками“, но

как сейчас товар проходит границу продавец предпочел не говорить.

Кюлли Курвитс из таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии сообщила, что к перемещению через границу сыра никаких требований нет, если поездка человека не направлена на получение коммерческого дохода (в этом случае необходимо подать таможенную декларацию).

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