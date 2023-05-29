Правительство поддержало пакет компенсаций по Нурсипалу и другим полигонам

„Сложная ситуация с безопасностью требует повышения обороноспособности Эстонии, важной частью которой являются полигоны. Нашей целью является найти баланс между развитием Нурсипалу и других полигонов и смягчение сопутствующих этому эффектов“, — сказал министр обороны Ханно Певкур. „Мы очень благодарны местным жителям за их сотрудничество и вклад в национальную оборону“.

Пакет состоит из трех компенсационных мер.

· Выплата органам местного самоуправления более высокого, чем раньше, пособия за постоянное беспокойство, которое рассчитывается на основе площади подвергающейся влиянию зоны и количества расположенных в зоне влияния жилых помещений. Пособие выплачивается единице местного самоуправления, на территории которой находится полигон и территория вокруг полигона, в зависимости от характера полигона, на расстоянии до четырех километров от границы полигона, если в зоне влияния имеются внесенные в регистр строений жилые помещения. Также расширится круг получателей пособий – вышеназванным условиям соответствуют 16 самоуправлений: волость Алутагузе, волость Ания, волость Антсла, волость Кадрина, волость Кийли, волость Куусалу, волость Ляэне-Харью, город Нарва-Йыэсуу, город Пярну, волость Рыуге, волость Саарде, волость Саку, волость Тапа, волость Тойла, город Выру и волость Выру. В общей сложности, выплачиваемая ежегодно местным самоуправлениям сумма увеличится более чем на один миллион евро каждый год, с нынешних 292 000 евро до 1,35 миллиона евро.

· Выплата единовременной инвестиционной субсидии в размере 10 миллионов евро в связи с расширением полигона Нурсипалу с учетом как количества жителей, так и площади полигона. Размер субсидии составит3 миллиона евро для волости Выру, 2 миллиона евро для волости Рыуге, 2 миллиона евро для волости Антсла и для города Выру 3 миллиона евро.