Правительство поддержало пакет компенсаций по Нурсипалу и другим полигонам
Сегодня Кабинет министров поддержал представленный министром обороны Ханно Певкуром связанный с развитием полигонов пакет компенсационных мер, которым планируется увеличить дотации, выделяемые местным самоуправлениям, а также выделить четырем, связанным с Нурсипалу самоуправлениям, единовременную инвестиционную субсидию в размере 10 миллионов евро. Всего в ближайшие годы в Вырумаа будет направлено около 200 миллионов инвестиций в оборону, сообщило Министерство обороны.
„Сложная ситуация с безопасностью требует повышения обороноспособности Эстонии, важной частью которой являются полигоны. Нашей целью является найти баланс между развитием Нурсипалу и других полигонов и смягчение сопутствующих этому эффектов“, — сказал министр обороны Ханно Певкур. „Мы очень благодарны местным жителям за их сотрудничество и вклад в национальную оборону“.
Пакет состоит из трех компенсационных мер.
· Выплата органам местного самоуправления более высокого, чем раньше, пособия за постоянное беспокойство, которое рассчитывается на основе площади подвергающейся влиянию зоны и количества расположенных в зоне влияния жилых помещений. Пособие выплачивается единице местного самоуправления, на территории которой находится полигон и территория вокруг полигона, в зависимости от характера полигона, на расстоянии до четырех километров от границы полигона, если в зоне влияния имеются внесенные в регистр строений жилые помещения. Также расширится круг получателей пособий – вышеназванным условиям соответствуют 16 самоуправлений: волость Алутагузе, волость Ания, волость Антсла, волость Кадрина, волость Кийли, волость Куусалу, волость Ляэне-Харью, город Нарва-Йыэсуу, город Пярну, волость Рыуге, волость Саарде, волость Саку, волость Тапа, волость Тойла, город Выру и волость Выру. В общей сложности, выплачиваемая ежегодно местным самоуправлениям сумма увеличится более чем на один миллион евро каждый год, с нынешних 292 000 евро до 1,35 миллиона евро.
· Выплата единовременной инвестиционной субсидии в размере 10 миллионов евро в связи с расширением полигона Нурсипалу с учетом как количества жителей, так и площади полигона. Размер субсидии составит3 миллиона евро для волости Выру, 2 миллиона евро для волости Рыуге, 2 миллиона евро для волости Антсла и для города Выру 3 миллиона евро.
· Применять инвестиционную поддержку с 50-процентным самофинансированием непосредственно к местным жителям, для смягчения в обоснованных случаях обусловленного полигоном беспокойства (в основном шума и вибрации), предоставляя возможность сделать строительные конструкции более устойчивыми. С этой целью в ближайшее время с местными самоуправлениями будут согласованы более детальные условия и объем реализации меры.
По словам Певкура, новый пакет означает, что выплачиваемые с 2019 года компенсации увеличатся и станут более постоянными.
„Компенсационные меры за тренировочные полигоны отражают взаимный баланс и ответственность между государством и местным сообществом. Субсидии дают местным самоуправлениям больше уверенности и помогают компенсировать вызванное полигонами беспокойство и влияние“, - сказал министр обороны.
Певкур добавил, что в ближайшие годы в Вырумаа будет направлено около 200 миллионов евро оборонных инвестиций, что является крупнейшей за все время инвестицией в Юго-Восточную Эстонию за столь короткий период времени.
Также министр обороны рассказал о принципах приобретения частной недвижимости. В ходе расширения полигона владельцам недвижимого имущества будет обеспечена справедливая компенсация в соответствии с Законом о приобретении недвижимого имущества в общественных интересах. В ходе процесса приобретения будет предпринята попытка достичь соглашения с владельцем недвижимости и обеспечить, чтобы в результате приобретения положение человека как минимум не ухудшилось.
„При определении компенсационной стоимости застроенного недвижимого имущества исходят из стоимости замещения или, если это невозможно, затрат на восстановление имущества. При определении компенсационной стоимости имущества, застроенного жилыми зданиями, можно не учитывать износ“, — сказал руководитель отдела государственного имущества Государственного центра оборонных инвестиций Тамбет Тыниссон.
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