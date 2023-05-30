Пилотный проект: в трех самоуправлениях снесено семь пустующих многоквартирных домов. Что дальше?
В результате запущенного государством в 2019 году пилотного проекта в трех местных самоуправлениях было снесено семь пустующих многоквартирных домов. На основе проекта для самоуправлений разрабатываются решения проблемы пустующих многоквартирных домов, что создает предпосылки для организации более качественного общественного пространства и лучшей среды проживания в населенных пунктах по всей Эстонии.
По словам министра финансов Марта Вырклаева, сокращение количества неиспользуемой и малоценной недвижимости важно для обеспечения качественного территориального планирования и восстановления баланса рынка жилья в регионах. „Известно, что сегодня эта проблема особенно остро стоит в Ида-Вирумаа. Чтобы проблемные объекты были ликвидированы необходима помощь как государства, так и инициатива самих самоуправлений. В результате городской пейзаж станет красивее, а условия жизни местных жителей улучшатся“, — отметил министр. „Проект был запущен, чтобы посмотреть, как может выглядеть совместное решение“, — добавил он.
В пилотном проекте приняли участие город Кохтла-Ярве (2 дома) и волости Люганузе (2 дома) и Валга (3 дома). В общей сложности было отобрано семь находящихся в плохом состоянии многоквартирных домов. Жильцов переселили, а квартиры были куплены самоуправлениями, чтобы в конечном итоге снести здания, за исключением одного уже демонтированного в Валга, где вопрос отчуждения квартирной собственности пришлось решать задним числом. Весь процесс, однако, отнимал у самоуправлений много времени.
„Часто делопроизводство занимало больше времени, чем планировалось, поскольку на местах возникали сложные ситуации. Например, часто было сложно доставить уведомление о начале производства — указанный в регистре владелец умер, а наследники неизвестны, или же не было контактов проживающего в России собственника“, — пояснил Кайе Карниол, руководитель отдела государственного имущества Министерства финансов. „В рамках проекта, на получение квартир и снос здания уходило от одного до двух лет“, — отметил он.
Каждому самоуправлению на проектную деятельность было выделено 252 000 евро. „Благодаря реализации проекта мы теперь знаем, что работа с одним многоквартирным домом обходится в сумму от 50 000 до 200 000 евро, в зависимости от размера и состояния здания, — сказал Карниол. — Суммы, затрачиваемые на приобретение квартир, вместе с мотивационными выплатами и дополнительными компенсациями, высоки, и это не мотивирует самоуправления к проведению процедур. Необходимо найти законодательное решение, а также возможности компенсации затрат на ресурсы для самоуправлений.“
По оценке сторон, именно самоуправления лучше всего подходят для решения проблемы. По словам Карниола, в настоящее время закон позволяет владельцам при желании передавать бесперспективные квартиры государству, но правильнее было бы передавать их самоуправлениям. „В случае пустующих многоквартирных домов особенно важно напрямую общаться с жильцами на месте. Кроме того, в процессе работы людям могут понадобиться дополнительные услуги, например, социальные услуги волости, — сказал он. — Реструктуризация местного жилищного хозяйства также связана с развитием инфраструктуры и предоставлением услуг. Важно, чтобы у самоуправлений было видение и план пространственного развития своей территории.“
В рамках проекта самоуправлениям приходилось сталкиваться с разными случаями — экспроприацией на основе соглашения, разрешением споров, а также обменом квартир. „Было много бумажной волокиты и работы, но мы справились“, — говорит заместитель волостного старейшины Люганузе Хелве Петтай. „Снесенные четырехэтажные многоквартирные дома располагались на краю центральной улицы Кивиыли, демонстрируя мрачный вид каждому прохожему. Волость и ее жители благодарны за возможность привести в порядок городской пейзаж за счет средств поддержки“, — сказал Петтай. По его оценке, в дальнейшем необходимо нанять руководителя проекта, который ежедневно мог бы заниматься конкретной темой, поскольку в Кивиыли много домов, ожидающих сноса, в близлежащих поселках также есть пустующие многоквартирные дома.
Пилотный проект продлился с октября 2019 года по апрель 2023 года. Его цель состояла в разработке решений проблемы пустующих и полупустующих многоквартирных домов как для самоуправлений, так и для местных жителей.
В результате проекта были подготовлены аналитические материалы и руководства по реорганизациии жилищного хозяйства в регионах с убывающим населением. Следующим шагом станет использование опыта пилотного проекта для разработки необходимых законодательных изменений и мер финансирования для упрощения делопроизводства, чтобы создать для местных самоуправлений рычаги и возможности по сокращению числа пустующих многоквартирных домов по всей Эстонии.