Пилотный проект: в трех самоуправлениях снесено семь пустующих многоквартирных домов. Что дальше?

По словам министра финансов Марта Вырклаева, сокращение количества неиспользуемой и малоценной недвижимости важно для обеспечения качественного территориального планирования и восстановления баланса рынка жилья в регионах. „Известно, что сегодня эта проблема особенно остро стоит в Ида-Вирумаа. Чтобы проблемные объекты были ликвидированы необходима помощь как государства, так и инициатива самих самоуправлений. В результате городской пейзаж станет красивее, а условия жизни местных жителей улучшатся“, — отметил министр. „Проект был запущен, чтобы посмотреть, как может выглядеть совместное решение“, — добавил он.

В пилотном проекте приняли участие город Кохтла-Ярве (2 дома) и волости Люганузе (2 дома) и Валга (3 дома). В общей сложности было отобрано семь находящихся в плохом состоянии многоквартирных домов. Жильцов переселили, а квартиры были куплены самоуправлениями, чтобы в конечном итоге снести здания, за исключением одного уже демонтированного в Валга, где вопрос отчуждения квартирной собственности пришлось решать задним числом. Весь процесс, однако, отнимал у самоуправлений много времени.

„Часто делопроизводство занимало больше времени, чем планировалось, поскольку на местах возникали сложные ситуации. Например, часто было сложно доставить уведомление о начале производства — указанный в регистре владелец умер, а наследники неизвестны, или же не было контактов проживающего в России собственника“, — пояснил Кайе Карниол, руководитель отдела государственного имущества Министерства финансов. „В рамках проекта, на получение квартир и снос здания уходило от одного до двух лет“, — отметил он.