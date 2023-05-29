Постановление Европейского суда коснется графика работы на многих эстонских предприятиях и организациях

Недавнее постановление Европейского суда означает, что 11 часов отдыха между двумя рабочими днями теперь должны учитываться как часть еженедельного периода отдыха. Это нововведение призвано сократить количество сверхурочных работ и улучшить охрану здоровья. Решение изменит существующую в Эстонии практику применения требований к рабочему времени и отдыху и может повлиять на организацию труда на предприятиях, работающих по расписанию. Оно не влияет на расчет рабочего времени для людей, работающих по восемь часов в день с понедельника по пятницу.

„До сих пор требования к рабочему времени и отдыху предполагали, что еженедельно, то есть раз в семь дней, работник должен отдыхать не менее 36 или 48 часов. При этом отсутствовало требование, чтобы этому предшествовал период ежедневного отдыха продолжительностью 11 часов. Недавно введенное изменение может повлиять на режим работы предприятий, где люди работают по графику, а также на те случаи, когда действующее расписание предусматривает относительно короткое время отдыха, например, если график предусматривает шесть рабочих дней в неделю, - пояснила советник отдела регуляции производственных отношений и условий труда Министерства социальных дел Мария-Хелена Рахуметс. – Согласно существующей практике, если по графику человек заканчивал работу в 20:00 в пятницу, то он мог начать новый рабочий день через 36 часов, то есть в 8:00 в воскресенье. Отныне еженедельному периоду отдыха должен предшествовать ежедневный период отдыха, поэтому сотрудник не может приступить к работе ранее, чем по прошествии 47 часов. В случае вышеприведенного примера это означает начало работы не ранее, чем в 19:00 в воскресенье“.