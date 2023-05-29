Мощное расширение: Olerex покупает в Латвии очередную сеть заправок

Это уже четвертая сеть заправок, которую приобретает Olerex в Латвии за последние два года. Olerex вошел на латвийский топливный рынок в августе 2021 года, когда выкупил латвийскую сеть АЗС Kool Latvija, затем в 2022 году были приобретены заправки компаний Gotika Auto и Metro.

„Приобретение автозаправочных станций Latvijas Nafta является очередным шагом в нашей долгосрочной программе развития по выстраиванию ведущей сети заправок в Латвии“, - сказал в Риге член правления Aqua Marina Антти Моппел.

„Мы благодарим наших латвийских клиентов за доверие, которое дает нам уверенность в дальнейшем расширении“, - сказал он и добавил, что покупкой Latvijas Nafta планы эстонского холдинга по развитию в Латвии не исчерпываются.

„Latvijas Nafta – один из старейших брендов на топливном рынке Латвии. У нас нет сомнения, что нашу сеть заправок перенимает сильный и приверженный развитию партнер“, - сказал Рингольдс Менсенс член правления предприятия East-West Transit, являющегося собственником Latvijas Nafta.

Все имеющиеся у Latvijas Nafta договоры продолжат действовать, на первых порах заправки продолжат работать под торговой маркой Latvijas Nafta.

Для вступления в силу сделка должна получить одобрение Департамента конкуренции Латвии. Все необходимые документы туда поданы.

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