Как связаны образование и сфера ИТ Кении и Эстонии? В Эстонию приехали 55 руководителей кенийских частных школ

55 руководителей кенийских частных школ посещают Эстонию в период с 24 по 30 мая, чтобы лучше понять историю успеха эстонского образования и узнать, как в учебной работе используются возможности образовательных технологий. Запланировано посещение нескольких школ и университетов, а также встречи с представителями различных заведений образовательной сферы и государственных учреждений.

Цель визита – обмен опытом, практиками и потребностями сотрудничества в сфере образования. Планируется заключение соглашений о сотрудничестве с системой образования и поставщиками ИТ-технологий. А также представление университетов Эстонии как потенциальных возможностей дальнейшего образования для выпускников частных школ в Кении.

Ассоциация частных школ Кении (Kenya Private Schools Association, KPSA) была основана в 1994 году визионерами из существовавших тогда частных школ в Найроби и других регионов страны. В настоящее время ассоциация насчитывает более 4600 членов, среди них 4000 начальных школ и 500 средних школ – всего более 2,7 млн учащихся.

В последние годы внешняя политика Эстонии была сосредоточена на новых экспортных рынках. Благодаря своему быстрому развитию Кения стала перспективным целевым рынком для компаний частного сектора. Эстонские поставщики образовательных технологий Opiq и eKool уже начали бизнес в Кении и теперь благодаря многолетнему развитию готовы к большому кенийскому рынку.

Население Кении – 45 млн человек. В Кении более 30 000 государственных школ, более 4 млн учащихся средних школ и более 12 млн учащихся основных школ.

25 мая состоялся семинар на тему образования с учебными заведениями и поставщиками ИТ-услуг, который можно будет посетить. 26 мая делегация посетила различные школы Таллинна и встретилась с их руководством. 29–30 мая визит продолжается в Тарту и в разных учреждениях университетского городка.

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