Смогут ли однополые пары усыновлять детей?(3)
Сейчас в правительстве активно обсуждают легализацию однополых браков и попутно возникающую возможность усыновления детей однополыми парами. RusDelfi задал вопрос Департаменту социального страхования, какие вызовы и проблемы могут возникнуть в юридическом аспекте.
„Как только вступит в силу закон о равноправии в браке, юридический процесс усыновления будет одинаковым как для однополых, так и для разнополых родителей, – ответила руководитель по развитию политики в сфере защиты прав детей Хелен Йыкс. – В области усыновления применяется единый принцип: самое важное, найти для ребенка максимально подходящую семью, в которой будут созданы все условия, необходимые для его развития“.
Департамент социального страхования также прокомментировал ситуацию с точки зрения практики, то есть как проходит оценивание и подготовка семьи. „Наши специалисты проводят оценивание и подготовку желающих усыновить ребенка или тех, кто хочет стать попечительской семьей. Вне зависимости от того, идет речь об отдельном человеке или о паре, однополой семье или разнополых членах семьи, процесс оценивания и подготовки всегда одинаков“, – сообщила руководитель услуг по вопросам попечительства Департамента социального страхования Ирье Таммелехт. Подробно этот процесс описан здесь.
По ее словам определение, подходит ли семья или отдельный человек для того, чтобы стать усыновителем или попечителем, требует оценки разных факторов в течение долгого времени. „Для получения окончательного решения все семьи и отдельные люди, кроме оценивания со стороны соответствующего специалиста Департамента социального страхования, должны пройти предварительный модуль обучения PRIDE, предназначенный для усыновителей, опекунских и приемных семей“, – отметила Таммелехт. На этом модуле преподаватели также оценивают, подходят ли кандидаты на роль усыновителей или попечителей. Они рассматривают, способна ли семья воспитывать ребенка, который родился у других родителей. „Цель оценивания состоит в том, чтобы на основе определенных методик прийти к единому пониманию, что семья подходит и имеет возможности для того, чтобы воспитывать и любить ребенка, родившегося у других родителей, заботиться о нем“, – подытожила Таммелехт.
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