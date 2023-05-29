Новости Эстонии
29.05.2023, 13:55

Смогут ли однополые пары усыновлять детей?

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Если законопроект вступит в силу, то в будущем в брак смогут вступать двое совершеннолетних независимо от их пола
Если законопроект вступит в силу, то в будущем в брак смогут вступать двое совершеннолетних независимо от их пола
ФОТО: Serhiy Bondar | Shutterstock

Сейчас в правительстве активно обсуждают легализацию однополых браков и попутно возникающую возможность усыновления детей однополыми парами. RusDelfi задал вопрос Департаменту социального страхования, какие вызовы и проблемы могут возникнуть в юридическом аспекте.

„Как только вступит в силу закон о равноправии в браке, юридический процесс усыновления будет одинаковым как для однополых, так и для разнополых родителей, – ответила руководитель по развитию политики в сфере защиты прав детей Хелен Йыкс. – В области усыновления применяется единый принцип: самое важное, найти для ребенка максимально подходящую семью, в которой будут созданы все условия, необходимые для его развития“.

Департамент социального страхования также прокомментировал ситуацию с точки зрения практики, то есть как проходит оценивание и подготовка семьи. „Наши специалисты проводят оценивание и подготовку желающих усыновить ребенка или тех, кто хочет стать попечительской семьей. Вне зависимости от того, идет речь об отдельном человеке или о паре, однополой семье или разнополых членах семьи, процесс оценивания и подготовки всегда одинаков“, – сообщила руководитель услуг по вопросам попечительства Департамента социального страхования Ирье Таммелехт. Подробно этот процесс описан здесь.

По ее словам определение, подходит ли семья или отдельный человек для того, чтобы стать усыновителем или попечителем, требует оценки разных факторов в течение долгого времени. „Для получения окончательного решения все семьи и отдельные люди, кроме оценивания со стороны соответствующего специалиста Департамента социального страхования, должны пройти предварительный модуль обучения PRIDE, предназначенный для усыновителей, опекунских и приемных семей“, – отметила Таммелехт. На этом модуле преподаватели также оценивают, подходят ли кандидаты на роль усыновителей или попечителей. Они рассматривают, способна ли семья воспитывать ребенка, который родился у других родителей. „Цель оценивания состоит в том, чтобы на основе определенных методик прийти к единому пониманию, что семья подходит и имеет возможности для того, чтобы воспитывать и любить ребенка, родившегося у других родителей, заботиться о нем“, – подытожила Таммелехт.

Разница между усыновлением и попечением

Попечительская семья – это семья, в которой воспитывается родившийся у других родителей ребенок, на основании заключенного на короткий или долгий срок договора с местным самоуправлением. При этом законным представителем ребенка остается местное самоуправление. Такая семья не является ни опекунами, ни усыновителями. Семья предварительно проходит соответствующую подготовку для того, чтобы заботиться о ребенке, ей оказывается как материальная, так и нематериальная поддержка.

Усыновить можно только несовершеннолетнего ребенка, чьи родители (родитель) дали согласние на усыновление, либо умерли, либо были лишены права опеки. Усыновляющая семья берет на себя пожизненную ответственность за заботу о ребенке. Вместе с усыновлением между усыновителем и усыновляемым возникают права и обязанности как между родителями и ребенком, которые являются необратимыми и бессрочными. В течение года в Эстонии в среднем усыновляют 20-30 детей, это означает, что детей, которых можно усыновить, мало. Семей, которые желают усыновить ребенка, значительно больше, чем детей, с которыми это возможно сделать. Сейчас усыновить может как состоящая в браке пара, так и отдельный человек. Попечительской же семьей может быть и пара, не состоящая в браке“.

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