Смогут ли однополые пары усыновлять детей?

„Как только вступит в силу закон о равноправии в браке, юридический процесс усыновления будет одинаковым как для однополых, так и для разнополых родителей, – ответила руководитель по развитию политики в сфере защиты прав детей Хелен Йыкс. – В области усыновления применяется единый принцип: самое важное, найти для ребенка максимально подходящую семью, в которой будут созданы все условия, необходимые для его развития“.

Департамент социального страхования также прокомментировал ситуацию с точки зрения практики, то есть как проходит оценивание и подготовка семьи. „Наши специалисты проводят оценивание и подготовку желающих усыновить ребенка или тех, кто хочет стать попечительской семьей. Вне зависимости от того, идет речь об отдельном человеке или о паре, однополой семье или разнополых членах семьи, процесс оценивания и подготовки всегда одинаков“, – сообщила руководитель услуг по вопросам попечительства Департамента социального страхования Ирье Таммелехт. Подробно этот процесс описан здесь .

По ее словам определение, подходит ли семья или отдельный человек для того, чтобы стать усыновителем или попечителем, требует оценки разных факторов в течение долгого времени. „Для получения окончательного решения все семьи и отдельные люди, кроме оценивания со стороны соответствующего специалиста Департамента социального страхования, должны пройти предварительный модуль обучения PRIDE , предназначенный для усыновителей, опекунских и приемных семей“, – отметила Таммелехт. На этом модуле преподаватели также оценивают, подходят ли кандидаты на роль усыновителей или попечителей. Они рассматривают, способна ли семья воспитывать ребенка, который родился у других родителей. „Цель оценивания состоит в том, чтобы на основе определенных методик прийти к единому пониманию, что семья подходит и имеет возможности для того, чтобы воспитывать и любить ребенка, родившегося у других родителей, заботиться о нем“, – подытожила Таммелехт.

Разница между усыновлением и попечением Попечительская семья – это семья, в которой воспитывается родившийся у других родителей ребенок, на основании заключенного на короткий или долгий срок договора с местным самоуправлением. При этом законным представителем ребенка остается местное самоуправление. Такая семья не является ни опекунами, ни усыновителями. Семья предварительно проходит соответствующую подготовку для того, чтобы заботиться о ребенке, ей оказывается как материальная, так и нематериальная поддержка. Усыновить можно только несовершеннолетнего ребенка, чьи родители (родитель) дали согласние на усыновление, либо умерли, либо были лишены права опеки. Усыновляющая семья берет на себя пожизненную ответственность за заботу о ребенке. Вместе с усыновлением между усыновителем и усыновляемым возникают права и обязанности как между родителями и ребенком, которые являются необратимыми и бессрочными. В течение года в Эстонии в среднем усыновляют 20-30 детей, это означает, что детей, которых можно усыновить, мало. Семей, которые желают усыновить ребенка, значительно больше, чем детей, с которыми это возможно сделать. Сейчас усыновить может как состоящая в браке пара, так и отдельный человек. Попечительской же семьей может быть и пара, не состоящая в браке“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.