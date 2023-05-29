Таллиннский общественный транспорт с 1 июня переходит на летний график. Смотрите, как изменится расписание!

Изменения с 1 июня произойдут на автобусных маршрутах номер 1, 3, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 26A, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 61, 64 и 72.

С расписанием транспорта, маршрутами и остановками можно ознакомиться на сайте transport.tallinn.ee .

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