29.05.2023, 11:16
Таллиннский общественный транспорт с 1 июня переходит на летний график. Смотрите, как изменится расписание!
ФОТО: | Delfi Meedia
Таллиннский общественный транспорт с 1 июня переходит на летний график работы, поэтому изменятся расписания многих автобусных и всех троллейбусных маршрутов. Расписания трамвайных маршрутов останутся прежними.
Изменения с 1 июня произойдут на автобусных маршрутах номер 1, 3, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 26A, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 61, 64 и 72.
С расписанием транспорта, маршрутами и остановками можно ознакомиться на сайте transport.tallinn.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.