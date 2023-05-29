Пригоревшая еда привела к опасной ситуации: кролики едва выжили

Поскольку чуть позже датчик также передал информацию о повышенной концентрации угарного газа, работник центра управления G4S снова позвонил владельцу квартиры, чтобы он при возможности приехал и помог попасть в квартиру. Вместо этого собственник сообщил, где находятся запасные ключи, чтобы при необходимости патрульный охранник смог войти в квартиру. На место происшествия также вызвали спасателей.

Из квартиры доносился запах гари. Охранник вошел в квартиру, на помощь пришли и соседи. Выяснилось, что на включенной плите пригорела еда. В квартире находились кролики – животных вывели на свежий воздух, помещения проветрили.

„В этот раз причиной опасной ситуации стала рассеянность, однако стоит напомнить, что, уходя из дома, нельзя оставлять на плите кастрюли и сковороды и рядом с плитой – легковоспламеняющиеся предметы. Помимо этого, всегда включайте на плите блокировку, если у вас есть домашние животные“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

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