Обструкция продолжается: EKRE подаст сегодня в Рийгикогу более тысячи поправок

Целью является воспрепятствовать рассмотрению в парламенте вопросов, связанных с сокращением семейных пособий и повышения налогов, отметил председатель EKRE Мартин Хельме в распространенном пресс-релизе.

„Мы не позволим правительству углублять демографический кризис и превращать наш народ в бедноту. Мы дадим новый толчок обструкции, пытаясь затормозить прохождение правительственных законопроектов во втором чтении. К пяти различным законопроектам сделаны поправки как по существу, так и имеющие обструкционный характер“, - сказал Хельме.

Напомним, что в четверг оппозиция обратилась с жалобой в Государственный суд, требуя отменить решения Рийгикогу от 15 и 16 мая, согласно которым была прекращена подача вопросов процедурного характера по утверждению повестки дня, а также прекращено представление законопроектов и запросов. Депутаты от оппозиции считают, что эти решения находятся в противоречии с законом.

„Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу совершенно ясно не позволяет коалиции применять такие силовые методы, которыми сейчас подавили оппозицию. Притом пошли на нарушение закона для того, чтобы в ускоренном порядке принять противоречивые раскалывающие общество законы, и затем спрятаться к Яанову дню от недовольства людей“, - пояснила подписавшая жалобу заместитель председателя партии Isamaa Рийна Солман.

„Поэтому у нас не осталось никаких других возможностей, кроме как обратиться для защиты своих прав в Государственный суд. Что касается содержания жалобы, то составитель ее текста Пауль Керес показал свою высокую квалификацию при защите Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Именно он представлял Прийта Сибула в казусе по дистанционному созыву парламента, когда Партия реформ также пыталась переехать закон, и в Государственном суде восстановили правду“, - сказала Солман.