30.05.2023, 13:45
Тайный бизнес финского бизнесмена в Эстонии: отсюда финансируют агентов влияния России и российский нефтебизнес
В течение многих лет финский бизнесмен, клеврет российских олигархов, управлял в Эстонии тайной бизнес-империей. За счет здешних фирм финансировалась российское влияние и скрытый от глаз топливный бизнес с российскими государственными фирмами.
В сентябре прошлого года российские оккупационные войска задержали в Харькове троих мужчин по подозрению в том, что они ветераны войны в Донбассе. Жертвам натянули на голову мешки и отвезли в деревеньку Новоплатоновка, где бросили в узкую яму глубиной три метра. Несколько дней спустя, вытащив мужчин из ямы, их отвели на „допрос“, во время которого российские военные избивали их молотками.