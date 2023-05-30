Тайный бизнес финского бизнесмена в Эстонии: отсюда финансируют агентов влияния России и российский нефтебизнес

В сентябре прошлого года российские оккупационные войска задержали в Харькове троих мужчин по подозрению в том, что они ветераны войны в Донбассе. Жертвам натянули на голову мешки и отвезли в деревеньку Новоплатоновка, где бросили в узкую яму глубиной три метра. Несколько дней спустя, вытащив мужчин из ямы, их отвели на „допрос“, во время которого российские военные избивали их молотками.