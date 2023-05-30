Новости Эстонии
30.05.2023, 13:45

Тайный бизнес финского бизнесмена в Эстонии: отсюда финансируют агентов влияния России и российский нефтебизнес

 

В течение многих лет финский бизнесмен, клеврет российских олигархов, управлял в Эстонии тайной бизнес-империей. За счет здешних фирм финансировалась российское влияние и скрытый от глаз топливный бизнес с российскими государственными фирмами.

В сентябре прошлого года российские оккупационные войска задержали в Харькове троих мужчин по подозрению в том, что они ветераны войны в Донбассе. Жертвам натянули на голову мешки и отвезли в деревеньку Новоплатоновка, где бросили в узкую яму глубиной три метра. Несколько дней спустя, вытащив мужчин из ямы, их отвели на „допрос“, во время которого российские военные избивали их молотками.

Когда украинские военные, проведя контрнаступление, снова заняли Харьков, недалеко от этой ямы они обнаружили трупы трех гражданских лиц с признаками пыток.

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