В столичном Кристийне на летний период принимают дополнительные меры безопасности

Сотрудники Viking Security, участковая полиция Кристийне, чиновники МуПо и управа района Кристийне обсудили план по обеспечению безопасности района. Охранная фирма будет ежедневно проводить дополнительные проверки в районе, чтобы предотвратить нарушения общественного порядка и обеспечить безопасность жителей района. Охранная фирма будет также привлечена к работе на мероприятиях, проводимых управой района Кристийне.

„Приоритет отдается, прежде всего, конкретным местам, из которых поступило больше всего жалоб жителей. Несмотря на то, что в районе Кристийне высокий уровень безопасности, летом все чаще возникают жалобы на собирающиеся группы, прослушивание громкой музыки ночью и беспорядки. Безопасность очень важна для нас. Мы выделили определённые места, где в летнее время могут возникнуть проблемы, и сегодня мы можем сказать, что в первую очередь мы занимаемся их предотвращением“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Руководитель участковой группы Мустамяэ-Кристийне Кристель Ульп говорит, что полицейские ежедневно вносят вклад в обеспечение безопасности жителей Эстонии. „Мы оперативно реагируем на события, а также помогаем людям с различными вопросами и проблемами. То, что управа района Кристийне решила дополнительно привлечь охранную фирму, чтобы в летний период район был еще безопаснее, носит, несомненно, положительный характер. Для нас важно, чтобы у нас было единое понимание в отношении вопросов безопасности с нашими партнерами, чтобы обеспечивать безопасность жителей.“