ФОТО | В столичном парке Тондираба сегодня проводят семейный день. Пройдет концерт с участием Алики Миловой
Спортивное ориентирование и танцевальные тренировки, выступления на роликовых коньках и обучение правилам дорожной безопасности для детей, тренировка по йоге — все это ждет жителей и гостей Таллинна. Организатором большого праздника выступает Радио 4 по случаю своего 30-летия.
На тренажерной площадке под открытым небом будут проходить показательные тренировки для всех желающих. Там же состоится и урок йоги. Самых маленьких посетителей праздника ждет интересное обучение правилам дорожной безопасности в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.
Кульминацией праздника станет выступление участницы „Евровидения 2023“ от Эстонии Алики Миловой, концерт которой будет транслироваться в прямом эфире на Радио 4. Начало концерта в 14.05.
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