ФОТО | В столичном парке Тондираба сегодня проводят семейный день. Пройдет концерт с участием Алики Миловой

На тренажерной площадке под открытым небом будут проходить показательные тренировки для всех желающих. Там же состоится и урок йоги. Самых маленьких посетителей праздника ждет интересное обучение правилам дорожной безопасности в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.

Кульминацией праздника станет выступление участницы „Евровидения 2023“ от Эстонии Алики Миловой, концерт которой будет транслироваться в прямом эфире на Радио 4. Начало концерта в 14.05.

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