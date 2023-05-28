Пыхья-Таллинн приглашает отметить День защиты детей

„1 июня с 15 до 17 часов во дворе нашего общественного центра найдутся занятия для детей и молодежи любого возраста. Можно будет попробовать свои силы в катании на роликах и спортивной гимнастике, а также научиться мастерить кораблик из пробок или принять участие в мастер-классе по диджейству. На сцене выступят наши замечательные соседи, ученики Таллиннской Коплиской школы по интересам“, сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.