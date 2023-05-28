Закупочные цены на молоко в Эстонии падают. Почему снижение цен в магазинах идет медленно, и как долго оно продлится?(23)
Закупочные цены на молоко снижаются, но удешевление молочных продуктов доходит до магазинных прилавков медленно, констатирует rus.err.
По словам руководителя по закупкам сети магазинов Rimi Талиса Раака, магазины получили уведомления от поставщиков молочной продукции о снижении цен, но не от всех производителей. „Кроме того, снижение цен еще не достигло таких масштабов, как их прошлогоднее повышение“, - сказал он.
По словам исполнительного директора компании Valio Майдо Соловьева, закупочные цены на молоко постепенно снижаются, и это может продолжаться до осени.
По мнению Соловьева, закупочные цены на молоко не вернутся к довоенному уровню. „Это было бы катастрофой для фермера“, - сказал он.
„Товары, цена за единицу которых высокая, такие как масло и сыр, дешевеют быстрее“, - отметил он.
Соловьев добавил, что в магазине возможно небольшое снижение цен до осени: „Я считаю, что всем придется немного снизить наценки, чтобы соответствовать возможностям потребителя, кошелек которого опустел“.