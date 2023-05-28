Закупочные цены на молоко в Эстонии падают. Почему снижение цен в магазинах идет медленно, и как долго оно продлится?

По словам руководителя по закупкам сети магазинов Rimi Талиса Раака, магазины получили уведомления от поставщиков молочной продукции о снижении цен, но не от всех производителей. „Кроме того, снижение цен еще не достигло таких масштабов, как их прошлогоднее повышение“, - сказал он.

По словам исполнительного директора компании Valio Майдо Соловьева, закупочные цены на молоко постепенно снижаются, и это может продолжаться до осени.

По мнению Соловьева, закупочные цены на молоко не вернутся к довоенному уровню. „Это было бы катастрофой для фермера“, - сказал он.

„Товары, цена за единицу которых высокая, такие как масло и сыр, дешевеют быстрее“, - отметил он.

Соловьев добавил, что в магазине возможно небольшое снижение цен до осени: „Я считаю, что всем придется немного снизить наценки, чтобы соответствовать возможностям потребителя, кошелек которого опустел“.