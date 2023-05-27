В Сауэ пропала женщина. Полиция просит помощи

В последний раз женщину видели в ее доме в деревне Аллику волости Сауэ около полудня 26 мая. Потом женщина пропало, и до сих пор неизвестно, куда она пошла и где находится.

Рост Мари около 168 см, она худощавого телосложения. Может быть одета в красноватый свитер, темные длинные спортивные штаны и коричневые туфли. У нее седые волосы до плеч. Может носить очки и платок. Телефона у женщины с собой нет.

Полиция просит всех, кто видел женщину, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.