В Тарту и Вильянди спасатели сражались с огнем: мужчину с ожогами лица доставили в больницу, взорвалось газовое устройство

В 12:16 из Центра тревоги в Лыунаский спасательный центр поступило сообщение о пожаре на улице Кастани в Тарту. По предварительной информации, загорелся мусорный бак, огонь перекинулся на внешнюю стену жилого дома с легковоспламеняющейся поверхностью. Когда прибыли спасатели, они огнем был охвачен чердак дома.

Из-за спасательных работ На улице образовалась пробка. Движение регулировала полиция.

В 12:56 спасатели пожар потушили, и улица Кастани была вновь открыта для движения.

Чуть раньше, около 11 часов, спасатели города Вильянди выехали на улицу Лина для тушения пожара в жилом доме, откуда скорая помощь забрала с места происшествия мужчину с обожженным лицом.

Женщина, обнаружившая возгорание, заявила, что слышала три взрыва. Взорваться могло газовое устройство и два его запасных баллона.

Причины пожара и взрыва выяснятся с помощью инспекторов Спасательного департамента, которые проведут процессуальные действия в понедельник. В здании были находились датчики дыма и угарного газа.