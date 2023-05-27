ФОТО | Перед Рийгикогу прошла акция протеста против принятия закона о равенстве брака

„Мы как граждане обязаны противостоять искажению концепции брака, запланированному правительством. Это наш долг перед совестью, историей и нашими детьми. Давайте вместе покажем, что мы стоим на страже семьи, брака и наших детей!“, — говорится в описании мероприятия.

На мероприятии было разрешено выступить представителям всех оппозиционных фракций Рийгикогу. Организаторы заявили, что здесь можно выразить протест против „беспрецедентной лживой и недемократической политики, проявляющейся, в том числе, в попытках новой правительственной коалиции исказить смысл брака и предоставить гомосексуалистам право на усыновление, урезать поддержку многодетным семьям, повысить существующие и ввести новые налоги, а также подавить свободу слова, свободу убеждений, религии и совести“.

Вооглайд сказал, что многие люди выразили желание собраться и совместно выразить принципиальную позицию о том, что „наступление правительственной коалиции на семью и брак, частную собственность и свободу слова“ недопустимо.

По словам организаторов, их целью было провести демонстрацию подчеркнуто достойно и мирно.