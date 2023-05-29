Можно ли публиковать в соцсетях флаг Эстонской ССР?

Я перечислю запрещенные символы, которые знаю: георгиевская ленточка, символы с использованием латинских букв Z и V, советские флаги, военная российская символика, советская военная техника и форма. Я что-то упустил?

Сейчас не существует единого списка враждебной символики. Однако к настоящему времени уже сложилась практика, что именно к ней относить. К выше перечисленному добавлю также флаги так называемых народных республик.

Если человек публикует на 9 мая советские военные песни – это будет расцениваться, как символы агрессии?

Да, будет.

А в любой другой день?

Тоже. Пока идет война в Украине – эти песни однозначно ассоциируются с поддержкой российской агрессии.

Людей беспокоило еще вот что: можно ли публиковать, например, имперский черно-желто-белый флаг (флаг Российской империи с 1858 по 1896 годы. Сегодня чаще его используют русские националистические организации. Иногда – футбольные фанаты – прим. ред.).

Тоже запрещено.

Позвольте еще пример: флаг Эстонской ССР можно?

Нельзя. Это оставляет очевидные впечатления. Кто-то может это воспринять, как поддержку России.

Если вас спросят, как связаны Советский Союз и агрессия России, что вы ответите?

Значение символов Советского Союза изменились. Россия использует их в войне против Украины, поэтому они утратили свое прежнее значение.

С начала войны в Украине полиция зарегистрировала более 1300 случаев, связанных с символикой агрессора, из них 134 – в социальных сетях. Всего возбуждено 422 дела. Основным наказанием стал штраф в размере от 20 до 740 евро. Штрафы были наложены в общей сложности по 181 делу. Средний размер штрафа составляет около 300 евро.