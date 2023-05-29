Можно ли публиковать в соцсетях флаг Эстонской ССР?(2)
Веб-полицейский нарвского отделения Анастасия Семенова в интервью RusDelfi объяснила, можно ли публиковать в соцсетях советские военные песни и как связаны Советский Союз и агрессия России.
Я перечислю запрещенные символы, которые знаю: георгиевская ленточка, символы с использованием латинских букв Z и V, советские флаги, военная российская символика, советская военная техника и форма. Я что-то упустил?
Сейчас не существует единого списка враждебной символики. Однако к настоящему времени уже сложилась практика, что именно к ней относить. К выше перечисленному добавлю также флаги так называемых народных республик.
Если человек публикует на 9 мая советские военные песни – это будет расцениваться, как символы агрессии?
Да, будет.
А в любой другой день?
Тоже. Пока идет война в Украине – эти песни однозначно ассоциируются с поддержкой российской агрессии.
Людей беспокоило еще вот что: можно ли публиковать, например, имперский черно-желто-белый флаг (флаг Российской империи с 1858 по 1896 годы. Сегодня чаще его используют русские националистические организации. Иногда – футбольные фанаты – прим. ред.).
Тоже запрещено.
Позвольте еще пример: флаг Эстонской ССР можно?
Нельзя. Это оставляет очевидные впечатления. Кто-то может это воспринять, как поддержку России.
Если вас спросят, как связаны Советский Союз и агрессия России, что вы ответите?
Значение символов Советского Союза изменились. Россия использует их в войне против Украины, поэтому они утратили свое прежнее значение.
С начала войны в Украине полиция зарегистрировала более 1300 случаев, связанных с символикой агрессора, из них 134 – в социальных сетях. Всего возбуждено 422 дела. Основным наказанием стал штраф в размере от 20 до 740 евро. Штрафы были наложены в общей сложности по 181 делу. Средний размер штрафа составляет около 300 евро.
Полиция напоминает, что новые поправки действуют уже год – этого достаточно, чтобы люди изменили свои привычки и поняли, что экспонирование военной символики запрещено. Сегодня полиция решительно относится к случаям с символами агрессии: „Мы больше не объясняем подробно и не просим людей быть рассудительными, а, как правило, возбуждаем дело о проступке“, – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
Полностью интервью с веб-полицейским нарвского отделения Анастасией Семеновой читайте ПО ССЫЛКЕ.