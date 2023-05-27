Пропавшую в Пярну 11-летнюю девочку нашли у моря и вернули домой

26 мая родственники сообщили в полицию, что 11-летняя девочка вышла из дома в городе Пярну и к позднему вечеру не вернулась домой. В разговоре с родными и близкими полицейские выяснили, что вчера вечером девочка ночевала у подруги, а сегодня утром якобы отправилась домой. Полицейские поговорили с подругой и ее родителями, и, по их словам, утром ребенок отправился домой. Однако до дома девочка не дошла.