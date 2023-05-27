ЧП и криминал
27.05.2023, 14:47

Пропавшую в Пярну 11-летнюю девочку нашли у моря и вернули домой

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Пляж Пярну. Иллюстративное фото.
Пляж Пярну. Иллюстративное фото.
ФОТО: Eiliki Pukk

11-летнюю Мери-Бель, которая вчера ушла из дома, заметил полицейский патруль

26 мая родственники сообщили в полицию, что 11-летняя девочка вышла из дома в городе Пярну и к позднему вечеру не вернулась домой. В разговоре с родными и близкими полицейские выяснили, что вчера вечером девочка ночевала у подруги, а сегодня утром якобы отправилась домой. Полицейские поговорили с подругой и ее родителями, и, по их словам, утром ребенок отправился домой. Однако до дома девочка не дошла.

Сегодня полицейский патруль заметил девочку в районе пляжа. Полиция сообщила, что с Мери-Бель все хорошо и ее доставили домой.

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