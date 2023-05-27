Жителям Эстонии по-прежнему приходится мириться с тем, что из аптек пропадают нужные лекарства(4)
По словам руководителя отдела надзора Департамента лекарственных средств Лийз Прии, в случае возникновения трудностей с поставками лекарств необходимо учитывать, что они выходят за пределы государственных границ, возможно, даже носят глобальный характер, пишет ERR.
Наиболее остро ощущается нехватка лекарственного средства для лечения диабета Ozempic и жидких антибиотиков, подходящих для детей, сказала специалист Департамента лекарственных средств Стелла Сулаоя. Она отметила, что постоянно возникают трудности с поставками примерно сотни лекарственных препаратов, но большинство из них можно заменить альтернативными медикаментами.
В настоящее время в аптеках также закончилось популярное безрецептурное лекарство от аллергии Zyrtec в виде сиропа, но, по данным Департамента лекарственных средств, на следующей неделе проблема с поставками этого лекарственного средства должна быть решена.
„Поставки лекарственных средств Ozempic и жидких антибиотиков, подходящих для детей, осуществляются, но они не полностью покрывают потребности пациентов, и некоторым пациентам приходится пользоваться альтернативными лекарствами“, - сказала Стелла Сулаоя.
По ее словам, за последние пять лет в Эстонии возникали трудности с доставкой почти сотни лекарственных препаратов. В большинстве случаев проблем для пациентов это не вызывало, поскольку многие лекарственные препараты могут быть заменены альтернативными медикаментами, отметила Сулаоя.