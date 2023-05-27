Счастливчик среди нас: житель Эстонии выиграл в Eurojackpot более 170 000 евро

Всего на этом уровне было шесть победителей, помимо Эстонии, также победители были в Нидерландах, Германии (двое), Финляндии и Чехии. На уровне 5+1 было четыре победителя, каждый из которых выиграл почти 460 000 евро. Джекпот вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот следующего вторника составляет 56 млн евро.

26 мая был третий крупный выигрыш в Eurojackpot в этом году: 7 апреля счастливчик выиграл 98 000 евро при совпадении 5+0, а 22 апреля было выиграно 1,8 млн евро при совпадении 5+1.

За первые четыре месяца 2023 года Eesti Loto выплатила государству в общей сложности 4,9 млн евро в качестве налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила 12,3 млн евро выигрышей, в том числе 2,6 млн евро выигрышей в мгновенной лотерее.