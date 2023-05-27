Решено: логопедов и спецпедагогов освободят от требований к знанию эстонского языка на уровне С1

„Для специалистов, которые работают не на эстонском языке, действует и сегодня требование владеть эстонским на уровне B2. Конечно, и в будущем у нас будут особые дети, которым тяжело дается обучение на эстонском. Разумеется, для работы с ними потребуются люди. В конечном счете, языковые требования определяет язык работы и только если язык работы специалиста эстонский, то только в этом случае требуется уровень C1“, - сказал руководитель перехода на эстоноязычное обучение минобра Ингар Дуболазов.

По его словам, требование владеть эстонским на уровне С1 не будет распространяться на логопедов, социальных педагогов, опорных лиц и учителей, работающих с особыми детьми на русском языке.

„Для специалистов, которые работают не на эстонском языке, действует и сегодня требование владеть эстонским на уровне B2. Конечно, и в будущем у нас будут особые дети, которым тяжело дается обучение на эстонском. Разумеется, для работы с ними потребуются люди. В конечном счете, языковые требования определяет язык работы и только если язык работы специалиста эстонский, то только в этом случае требуется уровень C1“, - сказал руководитель перехода на эстоноязычное обучение минобра Ингар Дуболазов.

По его словам, требование владеть эстонским на уровне С1 не будет распространяться на логопедов, социальных педагогов, опорных лиц и учителей, работающих с особыми детьми на русском языке.