Каллас на встрече с Шольцем: Для обеспечения мира в Европе нам нужно, чтобы Украина стала членом Европейского союза и НАТО

Кая Каллас подчеркнула на встрече, что для достижения победы Украины и стабильного мира Россия должна потерпеть поражение и вернуться в свои границы. „Будучи представителем поколения, у которого изначально свободы не было, я очень хорошо понимаю, что за свободу нужно бороться. Поэтому мы так активно помогаем Украине победить. Победа означает, что Россия будет отброшена в границы России. Победа означает уверенность, что агрессия завершится поражением. Чем быстрее Путин поймет, что он не достигнет своих целей, тем раньше завершится война“, - сказала Каллас. „Украина доказала миру, что способна победить в войне, если трансатлантическая семья будет стоять с ней плечом к плечу“, - добавила она.

Каллас выразила признательность Германии за недавний исторический пакет военной помощи Украине объемом 2,7 миллиарда евро и сказала, что свободный мир должен продолжить предоставлять Украине помощь в объеме, который позволит выиграть войну. Премьер-министр сказала, что необходимо продолжать работать над тем, чтобы перекрыть финансовые потоки, которые подпитывают российскую агрессию. Также необходимо привлечь к ответственности всех преступников, в том числе руководство России. „Украина должна победить как в борьбе за свою свободу, так и в борьбе за справедливость. Оставшиеся безнаказанными преступления придают смелости совершать новые злодеяния. Сегодняшние руководители России знают из истории, что их предшественники не должны были отвечать за причиненную ими жестокость. Если не привлечь Россию к ответственности, череде насилия, которое она творит, никогда не придет конец“, - сказала премьер-министр Эстонии.

По словам Каллас, нам нужна Европа без серых зон. А для этого нам нужны геополитический Европейский союз и сильное и достойное доверия НАТО. „Для обеспечения мира в Европе нам нужно, чтобы Украина стала членом Европейского союза и НАТО“, - подчеркнула Каллас.