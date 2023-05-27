Каллас на встрече с Шольцем: Для обеспечения мира в Европе нам нужно, чтобы Украина стала членом Европейского союза и НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принимала сегодня в Таллинне канцлера Германии Олафа Шольца. За встречей последовал более продолжительный рабочий ужин, в котором приняли участие также премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Лидеры четырех государств обсудили поддержку Украины, подготовку к саммиту НАТО и обеспечение энергетической безопасности.
Кая Каллас подчеркнула на встрече, что для достижения победы Украины и стабильного мира Россия должна потерпеть поражение и вернуться в свои границы. „Будучи представителем поколения, у которого изначально свободы не было, я очень хорошо понимаю, что за свободу нужно бороться. Поэтому мы так активно помогаем Украине победить. Победа означает, что Россия будет отброшена в границы России. Победа означает уверенность, что агрессия завершится поражением. Чем быстрее Путин поймет, что он не достигнет своих целей, тем раньше завершится война“, - сказала Каллас. „Украина доказала миру, что способна победить в войне, если трансатлантическая семья будет стоять с ней плечом к плечу“, - добавила она.
Каллас выразила признательность Германии за недавний исторический пакет военной помощи Украине объемом 2,7 миллиарда евро и сказала, что свободный мир должен продолжить предоставлять Украине помощь в объеме, который позволит выиграть войну. Премьер-министр сказала, что необходимо продолжать работать над тем, чтобы перекрыть финансовые потоки, которые подпитывают российскую агрессию. Также необходимо привлечь к ответственности всех преступников, в том числе руководство России. „Украина должна победить как в борьбе за свою свободу, так и в борьбе за справедливость. Оставшиеся безнаказанными преступления придают смелости совершать новые злодеяния. Сегодняшние руководители России знают из истории, что их предшественники не должны были отвечать за причиненную ими жестокость. Если не привлечь Россию к ответственности, череде насилия, которое она творит, никогда не придет конец“, - сказала премьер-министр Эстонии.
По словам Каллас, нам нужна Европа без серых зон. А для этого нам нужны геополитический Европейский союз и сильное и достойное доверия НАТО. „Для обеспечения мира в Европе нам нужно, чтобы Украина стала членом Европейского союза и НАТО“, - подчеркнула Каллас.
Федеральный канцлер Германии и премьер-министры стран Балтии обсудили сегодня также ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Каллас поблагодарила Олафа Шольца за приверженность Германии обороне Балтийского региона как в качестве рамочного государства боевой группы НАТО в Литве, так и в роли защитника нашего воздушного пространства.
От саммита в Вильнюсе Эстония, Латвия и Литва ждут в первую очередь одобрения новых региональных оборонных планов и их подкрепления необходимыми ресурсами. „Также мы хотим, чтобы все союзники укрепили свою обороноспособность. Каждое государство НАТО должно выделять 2% от ВВП на свои оборонные расходы. Также мы должны найти деньги и возможности для того, чтобы стимулировать европейскую оборонную промышленность. Вместо этого мы видим, что в 2022 году реальные оборонные расходы европейских союзников уменьшились по сравнению с 2021 годом на 11,6%“, - сказала Каллас.
„Эстония крайне серьезно относится к обязательствам, которые она взяла на себя в качестве союзника. Мы поднимаем расходы на оборону до 3% от ВВП и постоянно укрепляем государственную оборону. Для этого Эстония и Латвия, например, начали переговоры с немецким производителем о совместном приобретении системы противовоздушной обороны средней дальности“, - добавила она.
На встрече также шла речь об укреплении балтийско-немецкого сотрудничества в сфере энергетики, а том числе в сфере развития морских парков ветрогенераторов.