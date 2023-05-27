Побережье Эстонии интересное, но опасное: нерадивого мореплавателя могут поджидать неприятные сюрпризы

Каждая весна особенная хотя бы потому, что зимой и при таянии льда лежащие на морском дне камни смещаются, что может оказаться серьезной проблемой для управляющих плавсредствами. Еще опаснее, если в начале сезона уровень моря ниже, чем считает капитан, поэтому, по словам специалистов ERGO, именно весной случаются аварии в неожиданных местах, например, наезд на камни или повреждение дна лодки.

„Побережье Эстонии очень интересно по своей природе и прямо-таки манит купить лодку – ведь у нас много красивых островов и бухт. В то же время море очень мелкое, и в результате каждый год после стаивания льда условия оказываются разные“, - рассказал руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко. Он отметил, что для безопасности катеров глубины может быть достаточно, но вот с яхтами все сложнее. Впрочем, по словам Макиенко, мощность катеров постоянно растет, и они двигаются по воде с очень большой скоростью – поэтому даже если опасность и заметна, избежать ее достаточно может быть сложно, если не невозможно.

Этой весной уже зарегистрировано пять подобных случаев – когда судно внезапно налетало на камни. Убытки составили от 500 до 20 000 евро.

Опасность для плавсредства представляют не только отмели и камни, но и другие объекты. „Летом 2021 года один из наших клиентов на своем практически новом катере шел возле Хийумаа обратно по маршруту, которым он двигался раньше, и наткнулся на погруженное в воду бревно, которое сломало днище и два двигателя“, - рассказал Макиенко. Восстанавливать катер стоимостью более 200 000 евро не было смысла, и страховка компенсировала стоимость судна.

В прошлом году самым дорогим случаем в страховании маломерных судов в ERGO стала яхта, у которой в море сломалась мачта. Также были повреждены паруса судна стоимостью полмиллиона евро, а общий ущерб достиг 170 000 евро. Данный случай произошел во время соревнований в Таллиннском заливе – речь шла о паруснике для соревнований мирового класса.