Комиссия: Если у людей нет средств для того, чтобы присоединиться к центральной канализации, требовать от них этого нельзя(5)
Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза решила изменить позиции правительства по инициативе ЕС, рассматривающей очистку городских сточных вод. Комиссия высказалась против обязанности по строительству канализационной трассы в зоне сбора сточных вод, в которой проживает менее 2000 человек.
Председатель комиссии Лийза Пакоста сообщила, что защита подземных и надпочвенных водных ресурсов крайне важна и цель инициативы по очистке городских сточных вод – правильная, но необходимо помнить, что сопряженные с применением директивы расходы должны быть пропорциональны пользе, которую она принесет людям и окружающей среде.
„Мы все понимаем, что строительство канализации означает для местных самоуправлений и предприятий водоснабжения большие расходы. И на малозаселенных территориях они могут быть несоразмерны. При этом много и домохозяйств, не присоединившихся к канализации. В комиссии мы пришли к выводу, что если у человека нет средств для того, чтобы присоединиться к центральной канализации, требовать от него сделать это мы не можем, – сказала Пакоста. – Разумеется, было бы неплохо, если бы у всех была возможность присоединиться к канализационной системе, но разумным было бы получить для этого поддержку из структурных фондов ЕС. В противном случае, даже если государство и местные самоуправления смогут изыскать необходимые средства для строительства трассы, у владельца недвижимости может не хватить денег для того, чтобы выстроить необходимую инфраструктуру со своей стороны“.
Комиссия решила конкретизировать представленные правительством позиции. Согласно утвержденной на заседании позиции, Эстония против предложения расширить область применения директивы на территории сбора сточных вод, где проживает менее 2000 человек. „На наш взгляд, государства-члены ЕС должны иметь возможность самостоятельно решать, в каком виде организовывать сбор сточных вод на малозаселенных территориях, – сказала Пакоста. – Помимо этого, мы считаем, что в дальнейшем необходимо учитывать и особенности климата. Мы не поддерживаем предложение о том, что очистные сооружения необходимо будет вновь заменять после вступления изменений в силу“.
Эстония поддерживает предложение планомерно мониторить важные с точки зрения здоровья народонаселения данные о состоянии сточных вод. Мы поддерживаем повышение эффективности такого мониторинга и цель сократить количество микрочастиц, загрязняющих воду, таких как остатки лекарств и косметической продукции. По мнению Эстонии, важно, чтобы срок между принятием изменений и их вступлением в силу составил не менее 18 месяцев.
Комиссия заслушала мнение комиссии по окружающей среде и решила утвердить в измененном виде представленные правительством позиции в отношении пересмотра веществ, загрязняющих подземные и надпочвенные воды, и пересмотра директивы об очистке городских сточных вод.
Советники отдела по воде Министерства окружающей среды Анни Мандел и Керсти Тюрк, а также главный специалист Маргус Корьюскорв представили директивы, запланированные изменения и позиции правительства, а также ответили на многочисленные вопросы комиссии.