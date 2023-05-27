Строят, по-прежнему, меньше. Причина - в страхе перед будущем?

Падение объемов строительства было обусловлено снижением в секторе строительства зданий, в то время как строительство сооружений сохранило тенденцию к росту. В первом квартале объём строительства зданий был на 15% ниже, а сооружений – на 1,4% выше, чем годом ранее.

Еще первом квартале прошлого года объёмы строительства оставались относительно высокими. По сравнению с первым кварталом 2021 года, в первом квартале этого года общий объём строительства вырос на один процент, при этом строительство зданий выросло на 2%, а строительство сооружений осталось неизменным.

Чувство уверенности строительных компаниях показывает признаки улучшения

Своего дна чувство уверенности строительных компаний достигло, скорее всего, в первом квартале этого года. В начале второго квартала общий уровень этого показателя среди строительных компаний немного улучшился, но всё ещё находится ниже долгосрочного среднего уровня. На строительный сектор влияет общий экономический спад, поэтому строительные компании считают, что недостаточный спрос остается главным фактором, сдерживающим строительство.

В условиях экономической неопределенности и растущих процентных ставок как предприятия, так и домохозяйства не решаются принимать инвестиционные решения. Однако проекты общественной инфраструктуры, вероятно, помогут строительному сектору, по крайней мере частично, преодолеть спад.

В первом квартале спрос на рынке жилья оставался низким

В первом квартале на вторичном рынке как в Эстонии в целом, так и в столице было заключено почти на четверть меньше сделок с квартирами, чем годом ранее. В апреле спрос на вторичном рынке также был невысоким. В первом квартале в Таллинне и его окрестностях было забронировано меньше новых квартир по сравнению с тем же периодом прошлого года и четвёртым кварталом. По сравнению со средним показателем 2019 года, в первом квартале квартир было забронировано в пять раз меньше.