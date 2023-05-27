На дорогах Эстонии в ДТП погибли три пожилых человека

В 01:24 на улице Сууртюки в Таллинне 33-летняя женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13:44 в местечке Луйге волости Кийли Харьюского уезда на 6-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, 89-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Auris свернул на встречную полосу и столкнулся с движущимся грузовиком Volvo FM, которым управлял 51-летний мужчина. Водитель Toyota и 87-летняя женщина, находившаяся в автомобиле, погибли на месте.

В 19:00 на Ыйсмяэ теэ в Таллинне автомобиль KIA, за рулем которого находилась 48-летняя женщина, выехал из двора, справа в него врезался велосипед, которым управлял 23-летний мужчина. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются

В 20:27 в деревне Колу волости Козе в Харьюмаа, на 34-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа автомобиль Škoda KAMIQ, которым управлял 84-летний мужчина столкнулся с велосипедом, которым управлял 62-летний мужчина. В результате полученных травм велосипедист скончался на месте. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.